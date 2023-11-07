星玄｜港姐季軍最紅定律！郭柏妍孖實兩大視后極速上位

今日係11月7日農曆九月廿四，是日最旺生肖係牛，工作順利之餘，吉星高照，事業發展有機會取得突破。「牛女」郭柏妍（Rosita）舊年喺台慶劇《下流上車族》中，飾演「車芊芊」一角而被網民封為「女神」，佢仲憑呢個角色首次攞到「飛躍進步女藝員」，依家又有份拍攝重頭劇《飛常日誌》，入行短短幾年就演過唔同角色可塑性大，相信好快就會有新突破。

娛樂圈一直流傳「港姐季軍最紅定律」同「港姐季軍重點拍劇」嘅都市傳說，睇番歷屆港姐，當中有不少例子，而「A0女神」Rosita就係靠住2020年攞港姐季軍入行。Rosita早前唔只客串處境劇《愛．回家之開心速遞》，又同胡定欣拍攝《破毒強人》，嚟緊又同佘詩曼喺《新聞女王》合作，一年入面先後同兩位出色嘅視后拍劇，仲要戲份唔少，依家備受力捧嘅佢，嚟緊應該星途無限。

至於幸運星係射手座，愛情運最強，有心儀對象者不妨試吓表白。同樣係港姐出身嘅林鈺洧（Denice），被指曾經陷入三角戀，佢受訪嗰陣亦講過後悔做模特兒同拍拖，浪費咗5年青春，講明依家唔會畀拍拖影響事業。其實有邊個女人唔渴望被愛吖，Denice今日愛情運咁強，如果真係有心儀對象不如試吓表白，可能有意外收穫呢。至於雙子座今日有少少阻滯，財運比較差，投資要保持理性，貪心會容易中伏。今日幸運數字係19、23同26，或者會幫到你。