林心如重溫經典場面「紫薇失明」　尷尬到搵窿捐

台灣藝人林心如近年事業再創巔峰，幕前幕後更係做得有聲有色，最近甚至出演內地真人騷《我們的美好生活》，分享日常生活趣事。而日前，節目來賓更請嚟林心如嘅老朋友「五阿哥」蘇有朋演出，熟悉嘅陣容令在座各位忍唔住重溫《環珠格格》嘅經典畫面「紫薇失明」，尷尬演技笑暈現場眾人。

1998年瓊瑤編劇嘅《環珠格格》播出，由幫薇、林心如、蘇有朋及周杰主演，搞笑又輕鬆嘅古裝劇喺當年掀起極大回響，連主演群嘅演員人氣都水漲船高，其中由林心如飾演溫婉動人嘅紫薇，至今更喺觀眾心目中留下難忘嘅深刻印象，而飾演高富帥「五阿哥」嘅蘇有朋，當年更係俘虜咗無數少女歡心。

喺節目《我們的美好生活》中，蘇有朋更分享道當年大家都係第一次拍戲，而瓊瑤亦要求台詞必須一字不漏，連「呀」、「啦」呢啲助語詞都唔準，因此剩係睇2次就熟讀劇本嘅林心如，更成為咗蘇有朋心目中嘅「背詞王」，對此，林心如則謙虛認為背熟台詞係演員基本。

另外，林心如亦分享道當年「紫薇失明」嘅呢場經典畫面，其實壓力相當之大，因為自己從未飾演過盲人，好彩最終諗到除隱形眼鏡上陣演出，而身為好友嘅蘇有朋，更將呢段畫面拎出嚟分享，令林心如對當年自己嘅「浮誇演技」感到難以置信之餘，仲忍唔住呻道：「我演得好爛呀！」真係笑到肚痛！