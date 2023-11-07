東方日報C2：何依婷突爆婚訊　開工緊要過造人

又一無綫小花「閃婚」！近年備受力捧的何依婷昨日在無預警之下在社交平台晒婚照，巨鑽婚戒閃爆網民。她指婚禮會於農曆新年前舉行，簡簡單單，問到何時度蜜月，她即甜爆表示：「對我嚟講兩個人喺埋一齊開心就夠，度唔度蜜月都冇所謂，我同佢都係好Chill嘅人。」

現年29歲的無綫小花何依婷，2017年參加港姐奪亞軍後，入行短短6年已做過女主角，主演劇集《十月初五的月光》，之後劇接劇，更被安排於即將播出的台慶劇《新聞女王》與馬國明、佘詩曼等合作。昨日她突然在社交平台公開婚照，令大家相當驚喜！

相中她與未婚夫於法國巴黎鐵塔前拍婚照，向來身材甚弗的她分別換上白色婚紗及紫色晚裝拖尾裙，並有粉紅色氣球作道具，畫面唯美又夢幻，她配文透露將進入人生新一章：「巴黎，第一次來的時候，我還是個學生，在懵懂的年紀，喜歡上這座浪漫的城市，也許下了願望，將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你，一直把我捧在掌心裏，謝謝你，讓我夢想成真。Say yes to my love, my best friend and my soulmate.（答應了我的最愛、我的最好朋友及我的靈魂伴侶。）」當中見她戴上巨鑽婚戒及后冠，相當耀眼，簡直閃爆網民，其圈中好友湯洛雯、馮盈盈、高海寧及方力申等紛紛送上祝福。

花都影婚照 夢想成真

其實早於今年8月，何依婷與男友曾被網民發現在廣州拍拖睇展覽，當時她指雙方認識多年，在大學時期已是好友，更讚男方勤力又上進。認愛不足3個月就定下婚盟，何依婷昨日接受本報訪問時指並非閃婚，坦言一直有計劃：「都唔係好突然，我哋真係識咗好多年，以結婚為目標下拍拖，所以都係有足夠了解同深思熟慮先決定。」她又指對巴黎有情意結：「我喺外國讀書嗰陣去過巴黎旅行，我就好鍾意、好鍾意，覺得將來要返去影一輯婚紗相。所以佢求咗婚之後，就決定去巴黎影。」她續指婚後會繼續幕前工作，至於婚禮方面，她透露：「其實仲準備緊，未有好詳細嘅計劃，但未必喺香港搞，想低調啲，主要同屋企人、朋友食餐飯。」

問到結婚如此趕急，是否雙喜臨門？她即笑住否認：「我冇BB呀！（會唔會好快又畀大家驚喜？）冇啦！冇啦！啲相早幾個月影㗎！依家都冇肚，唔使擔心，哈哈！而且大家都係經深思熟慮嘅，唔會有意外。」她透露婚禮會於明年農曆新年前舉行，至於問到何時度蜜月？她說：「呢排都要忙《新聞女王》宣傳，我冇特別請假去度蜜月，有工作會優先工作，冇工作安排先諗，都唔急。對我嚟講，兩個人喺埋一齊開心就夠，度唔度蜜月都冇所謂，我同佢都係好Chill嘅人。」

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