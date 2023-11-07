吳林峰問准女友先「出軌」　Marco有意外收穫

歌手吳林峰、組合P1X3L成員Marco及演員胡希文（YoYo）為舞台劇《小塵大事2023我也流淚的》綵排，3人雖第一次合作但默契十足！首次演出舞台劇的Marco就話未背熟台詞，從眾演員身上偷師：「其實做舞台劇對我嚟講係新嘅課題，我收到劇本時都好擔心，因為舞台劇冇得NG，而且我記對白又比較弱嘅，點知YoYo幾頁台詞一晚就背好晒，搞到自己都有壓力。」他更趁機向同屬歌手的吳林峰邀歌，結果一take即中，目的達成。

而吳林峰笑言冇諗過參演舞台劇，笑言答應演出「純粹誤會」：「我以為監製搵我做音樂同Band，所以咪話好啦，點知要我演出做角色，搞到好奇怪咁，因為平時我MV都好少出鏡，依家上到台都唔習慣。劇中我同YoYo要做情侶，監製第一日問我底線去到邊，嚇到我唔知點算，我要問准女友先知演情侶嘅底線係咩！」吳林峰仲大讚Marco聲線獨特，坦言二人會傾音樂：「雖然大家排劇都好認真，但係休息時我哋都會傾吓音樂，我唔係教佢唱歌，只係分享吓啲經驗交流吓。」

舞台劇經驗較豐富的胡希文，自爆第一次劇中有「感情線」，仲大讚對手吳林峰「君子」：「因為我哋演情侶都有啲身體接觸，稍為掂一掂佢都會『唔敢郁』，依家熟咗會自然啲啦！而Marco太可愛，好受幕後女同事歡迎，搞到我哋呢班『姨姨』母愛大爆發！」