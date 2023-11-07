雨僑一家三口外遊為乜化身人肉故事機氹囡囡？

藝人雨僑和羅力威昨日（4日）帶大女兒哈啤飛沖繩遊玩，一家三口懷着興奮心情出發，點知因為機艙的陌生環境刺激到「高敏兒」囡囡，令到雨僑相當崩潰。

雨僑在社交平台上載多張女兒的照片，相中有女兒依偎在她懷中、看圖書的相片，其中一條片更是哈啤流鼻血的影片，雨僑留言：「哈啤第一次搭飛機，一上機就流鼻血，本來搭架機場接駁列車已經好驚，一上機當然例牌喊一喊，隨即就流鼻血，阿媽好崩潰，加上沖繩嘅飛機細細架，狹小閉鎖嘅空間通常都係大敵，然後引擎聲人聲，全方位刺激高敏兒，我諗住今次都唔知點收科，點知哈啤好叻叻，起飛無耐就冷靜咗。」

由於飛機上沒有電視，雨僑惟有做人肉故事機給囡囡講故事，來分散她的注意力，但自己就講到口乾，此時爸爸羅力威高調宣布：「好喇！我哋俾你用電話睇一陣Blippi喇！（兒童節目）」然而，正當大家歡天喜地之際，原來羅力威更換了新電話，以致較早前已下載的兒童節目消失得無影無蹤，雨僑續稱：「好快就降落喇，架飛機去到跑道最前停定晒嘅嗰一刻…哈啤佢終於瞓著咗了。」

有網民留言「羅先生正常發揮」，電台DJ朱薰留言：「LLV（羅力威）永不令人失望」，雨僑回覆她：「我啲血壓到依家都正常都係好難得。」