笑言靚樣未及得上自己！崔智友唔反對囡囡做藝人

經典韓劇《天國的階梯》的48歲女星崔智友於2018年下嫁年輕9歲的IT企業男友，2020年5月誕下B女。她今日（7日）亮相SBS電台節目《金英哲的Power FM》，宣傳相隔7年的主演電影《新常態》。

她指自己已有很久沒有亮相電台節目：「已經不記得上次是甚麼時候，我在《天國的階梯》之後好像沒有來過SBS電台，好久沒有試過那麼早起床，今天4點半就醒了。」

她又自爆是節目的忠實聽眾：「雖然最近因為要照顧小孩而沒有時間聽，但我準備懷孕時經常聽，因為有一段時間都要去醫院，路程好長，起碼要1小時，所以在來回醫院時我都會聽《金英哲的Power FM》，就這樣便過了1年，如果不是要開車，我都想參加遊戲贏咖啡券。」

談到今年3歲的女兒，崔智友說：「最近她經常說話，可以和我對話，不知道她是從哪裏學的，會說很多神奇的話，太可愛了。」有聽眾問：「假如囡囡想做藝人，你會贊成嗎？她是不是長得很漂亮？」崔智友便搞笑道：「（她的美貌）要跟上媽媽還有一段路，如果她想做藝人的話，雖然我不會反對，但不會要求她去做，如果她有這方面的才能，我應該不會反對。」