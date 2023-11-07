跟「國民初戀」秀智學秋冬穿搭

近期韓國新劇《我的女神室友斗娜》播出後一直話題不斷，有着「國民初戀」之稱的秀智，在劇中飾演曾經是人氣偶像組合主唱的李斗娜，後來卻突然宣布退役，並住進大學附近的合租屋，與平凡大學生相遇而展開一場浪漫愛情故事。除了激烈討論劇情，秀智的私下穿搭也是成為話題之一，快看看她是如何穿出秋冬時尚感。

粉色上衣

秋冬就當然少不了保暖必備的毛衣，而有別於一般深色調的毛衣搭配，秀智選擇少女感滿滿的粉色毛衣，以鮮明的色系點亮了給人暗沉感覺的秋冬。以短板粉色毛衣，配上高腰設計的牛仔褲形成剛好的反差，亦可以露出小蠻腰。除了毛衣，亦可以選擇粉色襯衫作為外套，配搭黑色上衣內搭及白色長裙，讓簡約的黑白色添上鮮艷的色彩，感覺更活潑精神。

西裝外套

西裝外套在秋冬穿搭中也是百搭單品，無論是穿牛仔褲，或是百摺裙，都能增添校園風。秀智就利用西裝外套穿出中性型格的感覺，以西裝外套搭配五分短褲及高筒帆布鞋，再戴上圓頂藍色毛帽，在以灰色調的衣着上增添色彩，可愛又不失慵懶隨性風格，任何類型的女生都能適合。

牛仔套裝

牛仔套裝是永不過時的穿搭，而且百搭好看，永遠都是時尚單品之一。秀智以短版牛仔外套配上牛仔半身開衩長裙，短板牛仔外套可以強調腰線，加上長裙具有開衩設計，在比例上不會顯得臃腫，令身材更加修長，兩款同色系單品的搭配能有延長效果，立即顯瘦顯高無難度。