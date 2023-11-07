換季下午茶　滋潤內外

除了午餐和晚餐，近年下午茶也是餐廳的必爭之地，為了吸引客人，茶點主題五花八門，趁秋日換季，餐廳推出各式各樣的下午茶主題，部分更和不同品牌聯乘，既滿足食欲，又能護膚、扮靚和提升生活品味，各位是時候去打卡喇！

花漾色調

想每日都保持明艷照人，妝容和護膚就很重要。現時至11月30日，香港美利酒店酒吧餐廳Popinjays和日本品牌ALBION合作推出「夢彩花漾」繽紛吸睛的下午茶，客人先享用北京填鴨刈包作歡迎小食，鹹點有煙三文魚他他椰菜花焦糖布丁、車厘子鵝肝慕絲配開心果碎、意式肉腸蘆筍卷配奶油麵包、飛魚子鮮蟹肉沙律軟包和野菌蛋批配意式雪糕泡沫。甜點則有荔枝白朱古力慕絲、粉紅石榴慕絲脆餅、青檸芝士蛋糕、蝶豆花薄荷意式奶凍、大溪地雲呢拿馬卡龍和柚子檸檬撻等，意猶未盡的話，還可升級享用生蝦、魚子醬和香檳等，為下午時光加添美味。每位客人可奇肌修復露eclafutur t和日式尊貴手部理服務，讓大家享用茶點後，繼續保持靚靚。

芳香白茶

白茶除沖泡享用，原來仲可以護膚。尖沙咀帝樂文娜公館北歐餐廳FINDS和美國品牌Elizabeth Arden合作，由現時至2024年2月29日推出白茶午後時光下午茶，茶點以白茶煥活和香水系列內的海洋植物萃取物作靈感設計，鹹點以海鮮菜式變奏打造，包括龍蝦蟹肉沙律、紅菜頭配龍蒿忌廉芝士慕絲伴24K金箔、自家煙熏紅菜頭漬三文魚伴鱒魚子醬和煙熏鱈魚冰島酥蝦盒等。甜品有皇家玫瑰絲配白茶忌廉、法國香梨金寶脆筒、士多啤梨白朱古力撻和雲呢拿馬卡龍等。客人除配茶或咖啡，亦可配散發茶香和花香的特調雞尾酒。另外，惠顧客人可獲白茶香水體驗套裝和白茶煥活全效護膚體驗裝換領券，先到先得，送完即止。

迷人飾物

珠寶首飾對大部分女士，都有無可抗拒的吸引力。由11月1日至12月31日，尖東香港海景嘉福洲際酒店和品牌ARTĒ Madrid合作，以品牌珠寶的VIVIANA系列作靈感推出The Fluttery Garden下午茶。鹹點有魚子醬和煙熏三文魚薄煎餅、鴨肝慕絲、慢煮豬肉絲漢堡和煙熏火雞批，象微女士勇敢和果斷魅力。甜點有法式馬卡龍、鑽石朱古力、日式絲滑藍莓芝士餅、蝶豆花香檳啫喱和香芋撻，打開女士愛甜品的味蕾。吃可配用杜松子酒、藍海糖漿、柑橘和蝶豆花茶調配的Butterfly-tini，每位客人可獲贈特別版VIVIANA紫蝴蝶吊墜和現金券，讓自己由內靚到外。

健康原蜜

秋日乾燥，適時來點蜜糖滋潤最好不過。現時至11月30日，尖沙咀泰國餐廳Lady Nara和環保花藝店BeeFlo Botanic合作推出Honey Caressed蜜意盎然下午茶。餐廳選用本地蜂農的原蜜打造出不同茶點，甜點有蜂蜜脆脆奶凍、檸蜜撻、香蕉脆卷餅和荔枝椰子果凍，鹹點首推蜜糖脆條伴沙沙醬，鹹甜交錯很滋味，下午茶必備的蜜糖鬆餅和桂圓紅棗鬆餅，分別選用桉樹原蜜和龍蝦原蜜製製作，極具人氣。惠顧的客人可用優惠價預約初嘗花藝師工作坊，跟專業人士學習花藝，陶冶性情。

矜貴松露魚子醬

矜貴食材打造的美食，當然夠吸引。香港嘉里酒店大堂茶座和品牌M‧A‧C合作，於11月1日至12月31日推出冰雪璀璨冬日下午茶，11月會以黑松露做主角，包括有黑松露雞蛋沙律三文治、鴨肝醬、蘑菇馬卡龍和法式大蝦多士等鹹點。甜點有黑朱古力核桃蛋糕、木梨柑橘撻、車厘子意大利芝士蛋糕及栗子香梨芭菲等，鬆餅特別推出提子乾和肉桂口味，配一杯冰雪冬日椰香特飲，充分感受冰涼滋味。12月則以魚子醬作主題，大家不妨拭目以待。惠顧兩位用下午茶，每位客人可獲贈冰雪璀璨節日美妝套裝及禮遇。

甜蜜朱古力

醇厚芳香的朱古力，讓你隨時保持好心情。灣仔香港瑞吉酒店大堂酒廊和朱古力品牌合作，由現時至11月30日推出朱古力環球探秘下午茶，大廚選用來自不同地區的可可豆製作茶點。鴨肝玫瑰百匯選用厄瓜多爾的可可豆果膠層，富天然花香及果香。乾番茄山羊芝士撻加入巴拿馬的70%黑朱古力，龍蝦吐司則有委內瑞拉的70%黑朱古力，其他有糖蜜豬肉和扇貝他他等鹹點，同樣加入不同朱古力。甜點的風格多樣化，有43%牛奶朱古力香蕉熱情果慕斯、32%雲呢拿朱古力芝士蛋糕、70%黑朱古力的雲石瑪德蓮蛋糕、70%巴拿馬古力威士忌撻和70%黑朱古力腰果瑪黛茶甘納許等，朱古力控不可錯過。