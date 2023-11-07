Jer搞個人作品展慶生　為姜濤「咪嘴」解畫

MIRROR成員枊應廷（Jer）在尖沙咀出席歌迷為他預祝31歲生日的活動，吸引數百粉絲到場應援，同時為歌迷會為他舉辦的個人作品展「Sympohony of the Soul」揭幕。 Jer在台上與歌迷唱歌、玩遊戲和合照 ，笑言緊張到凌晨4點才睡覺，指這3年與大家經歷了很多，慶幸有「柳柳粉」在身邊。近期忙於演唱會及個人歌曲的他獲歌迷送黑膠唱碟機生日禮物及蛋糕，歌迷大合唱送上生日歌為他慶生。

講到31歲生日，他指年齡只是數字，自己很久沒有舉行大型生日會，聽到歌迷合唱生日歌很開心，希望能夠多開show唱歌與粉絲聯繫，分享開心與唔開心，他說：「歌迷會幫我做咗個展覽，我會將一啲唱歌手稿，同埋獎項攞出嚟展覽，生日就會同屋企人人食飯。」問到「30+1」的他可希望拍拖得到真愛？他指隨緣現在會以工作行先，但對拍拖保持開放態度。

講到他昨晚與呂爵安Edan打麻雀，他笑說：「輸咗$1000畀佢，佢冇收但係要我車佢返屋企。」「新牌仔」Jer指安全送Edan送屋企：「佢依家未有車牌，所以唔敢寸我，到佢有車牌嘅時候就牙刷刷。」 講到姜濤在活動演出時被網民發現唱歌「咪嘴」網民抨擊，Jer說：「據我所知係攞錯咗有人聲嘅音樂，所以先會出現場咁嘅情況，佢係好專業嘅表演者，大家唔使擔心，將來一定會愈嚟愈叻仔，大家同佢一齊進步。（姜濤好尷尬？）我都有睇條片，但係又唔覺得佢好尷尬，佢可能見到到啲小朋友覺得好surprise。（有冇關心佢？）兄弟心照，佢知道大家都會支持佢，就算有少少唔開心，佢會進步嘅，大家都會睇到佢嘅進步。」