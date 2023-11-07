宋仲基角逐最佳男配角　李炳憲金慧秀爭《青龍》影帝影后

韓國影壇盛事《第44屆青龍電影頒獎禮》將於11月24日舉行，候選名單今日（7日）公開，女星金慧秀與廉晶雅主演的《閨密盜賞團》及李炳憲與朴敘俊主演的《烏托邦浩劫》同樣獲得11項提名，成為角逐最多獎項的電影。

影帝方面，由《烏》片的李炳憲、《韓戲逼人》的宋康昊、《晝盲神探》的柳俊烈、《The Moon：緊急營救》的D.O.及《絕對味覺情人》的劉海鎮角逐，《閨》片的金慧秀和廉晶雅則與《塑料大棚》的金瑞亨、《烏》片的朴寶英及《枕邊怪嚇》的鄭有美爭奪影后殊榮。

至於男星宋仲基就憑《禍亂》與《閨》片的朴正民、《韓》片的吳政世與趙寅成及《犯罪都市：鐵拳掃毒》的李浚赫爭最佳男配角，《閨》片的金善映、《韓》片的全汝彬與Krystal、《絕》片的韓善花與《Dream Palace》的李允智則角逐最佳女配角。

新人獎方面，男星金宣虎憑首部主演電影《貴公子》與同片的姜泰柱、《禍》片的洪思彬、《魯蛇大翻身》的李新英及《Dream Palace》的崔民英角逐最佳男新人，《閨》片的高旻示、《下一個素熙》的金施恩、《禍》片的BIBI、《晝》片的安恩真與《塑》片的安逍遙則有份爭最佳女新人。