許家傑唔知自己犯法：部電動滑板車係用嚟代步

藝人王君馨（Grace）偕處境劇《愛．回家之開心速遞》的許家傑（送水輝）以宣傳大使身份出席霹靂舞世界賽活動，「跳舞擔當」的Grace表示只幫忙宣傳不會參賽：「參賽嘅全部都係世界級高手，我就唔得啦，不過好開心咁多舞者嚟香港，個氣氛好好，香港亦好少呢啲咁大型嘅活動。」

她透露明天（8號）就離港和老公去紐約探親，之後一個人去LA出席電影節，又指老公太怕醜，不愛跟演藝圈的朋友見面，所以會留老公在紐約，之後回港就推出新歌，又表示：「係打孖上出兩首，仲會同外國歌手合作，搵佢哋Featuring，不過唔透露係邊個。（韓國歌手？）我冇講呀。（又自資幾錢？）唔好講錢，否則就唔可以追夢，我都係靠出席event搵錢出歌。」自言明年會多專注音樂的她，會出席叱咤頒獎禮，但對攞獎冇信心。

談及其好友衛詩在以色列經歷戰火，現已抵達非洲傳道，一直有跟衛詩聯絡的她謂：「佢好好呀，佢或者12月返，我哋再約見面，不過我好怕出去外地傳道，鍾意同自己嘅朋友傳福音。」

同場的送水輝被指在無戴頭盔下，並在馬路及行人路使用電動滑板車有涉違法之嫌，他為不當行為致歉：「我做得唔夠好，但我用電動滑板車唔係為玩，係用嚟代步，因為我住粉嶺村屋，停車場離屋企要成行20至25分鐘，我唔太清楚法例，我會留意番，都只係用過幾次電動滑板車啫。」

問到工作安排，他說將和林淑敏在台慶中表演跳舞：「咁我跳開拉丁舞，有教練牌，我諗喺台慶嘅舞蹈唔會太難，因為公司只安排2日我哋去練。」他又指除拍劇外，希望有更多表演跳舞的機會，讓他一展所長。