36歲洪卓立去年3月認戀「女神」劉沛蘅(Hillary),惟日前在無預警下,二人各自透過社交平台宣布分手,一年多的戀情告終。事隔兩日,二人看來已走出分手的陰霾,劉沛蘅透過社交平台分享一張小女孩展露燦爛笑容的相片,並以英文寫着:「Be happy, not because everything is good, but because you see the good in everything(開心並非一切都很好,而是你看到一切的美好)。」看來人生已重回正軌發放正能量勉勵自己。另邊廂,洪卓立透過汗水都忘記過去重新出發,見他透過健身操body來展望將來。