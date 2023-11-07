東冲有料到：香港飛虎隊長與泰國毒販唱好泰國

相隔27年後，我跟《飛虎》男主角王敏德終於重遇，難得他對往事仍有印象。（胡慧冲提供）

這個世界真的有趣。還記得N年前小弟首度嘗試拍電影，參與了陳嘉上導演的《飛虎》。當時一心想應徵做飛虎隊員，卻由於戲內有一名要說泰文的泰國毒販角色，因利乘便，我擔當了此角。

其實這也不錯啊，畢竟飛虎隊員要戴着只有四個㝫的頭套，而當毒販則有大特寫！

戲內跟主角王敏德（Michael）雖沒有直接的對手戲，但還是有過一點交流。27年後，我倆日前竟然在一個周年紀念晚會中重遇了。

我上前向他打招呼並重提往事，難得他仍有印象。更令人高興的事，他依然懂得泰語及唱泰文歌。話說當年Michael在泰國紅得發紫，曾推出唱片及唱泰文歌。他的泰文主打歌中譯為《我來自遠方》，相當悅耳，就連我也會唱。

活動當日Michael在鏡頭前「自動波」現場唱出《我》，我也齊聲合唱，氣氛相當的High！今時今日他依然會泰語，真的非常厲害。

據我所知，Michael除了為人相當友善還有情有義。期望日後可與他有更多合作。沒想到27年後我倆同時被邀請出席晚會，還能合唱一曲，那個時刻真的難忘。

胡慧冲