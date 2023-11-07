Anson Lo拍咀戲食定喉糖免口臭　Edan咀到「蜻蜓浸水」

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、沈殷怡、陳漢娜及羅家英等，今日（7日）出席ViuTV劇集《社內相親》記者會，眾人甫出場即互相介紹角色，4位主角又大玩牽紅繩遊戲，找出命中注定的夥伴，最終「霸道總裁」AL和「暖男秘書」Edan成為一對，而「千金閨蜜」沈殷怡、女主角陳漢娜則一對，Edan被安排為AL打呔及戴上頸鏈，但他卻將呔掉轉來打，十分搞笑。

飾演董事長、AL爺爺的羅家英，直言這套劇是近年拍得最開心的一套，他表示：「同啲年輕人合作，自己都年輕埋一份，曹查理細我4歲，好似我大佬咁，我同Edan就咁上下人紀，經常打打鬧鬧，連床上戲都拍埋，同Anson Lo就會爭食豬腸粉。」

AL和Edan之後接受訪問，對於被爆劇中經常被打？AL表示：「又唔係成日，有兩、三個場口囉，都係啲混亂追逐戲份，唔係太暴力。」而劇中飾演AL秘書及好兄弟的Edan，更會為對方解決感情問題。

至於劇中各人都有另一半沈殷怡和陳漢娜，並有多場親熱戲，AL表示劇情會盡量跟返韓版原著，他說：「就算跟唔足都有九成，咀嘴就貴精不貴多。」咀戲會否很激烈？Edan直言：「都激烈㗎，係我哋有史以來最激烈，之前我哋喺《大叔的愛》係蜻蜓點水，今次係蜻蜓浸水，但就冇尷尬，因為要度下錫邊邊臉，又要邊行邊錫，都唔得閒尷尬。」

而拍咀戲及親熱之前，AL會食喉糖令口腔更清新，亦會即場做Gym，因為要露小膊頭。Edan自爆：「有次拍咀戲前我仲食咗消夜，食雞翼，但都有食香口膠，好專業㗎！」問Edan想咀AL還是女演員？他笑言：「兩樣都唔想，劇本需要咀就咀，我都想咀家英哥，可惜佢唔畀我咀。」

提到此劇預告片播出後，有網民批評不夠原著吸引，就連畫面及顏值亦作出比較，Edan表示：「我哋經歷過《大叔的愛》，人哋製作同資源一定大我哋好多，又唔同班底，希望我哋拍出有香港嘅感覺。（有冇唔開心？）咁又冇，咁人哋真係好靚仔。」AL則表示顏值是天生，所以不能作比較，反而觀眾看得開心才最重要。

Edan在社交平台分享跟柳應廷（Jer）打麻雀的相片，更自爆Jer輸掉一千元給他，他回應時表示：「我一鋪自摸，一鋪食Jer，最開心食Jer，因為佢好有錢，見佢揸咩車就知，佢本身應承車我返屋企，但打到有啲夜，佢又話唔車，我就叫佢車我唔收錢，佢即刻話OK，原來一千蚊就收買到佢。」

另外，姜濤日前疑似在網上放負，花姐即表示該圖是數年前，只是被有網民再cap番出來；對於姜濤日前在活動上表演時被指咪嘴及傻笑，Edan表示：「我有睇到新聞，聽Jer喺活動上講，話係溝通錯誤，希望呢啲失誤唔好再發生。」