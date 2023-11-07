梁朝偉奪金雞影帝後台滿場飛　大方任新人集郵惹熱議

梁朝偉日前憑電影《無名》贏得第36屆中國電影金雞獎最佳男主角，成為華語電影史上首位大滿貫「三金影帝」（香港金像獎、台灣金馬獎以及中國金雞獎），認真犀利！他於頒獎禮後，亦有於後台跟不同劇組合照，其中，今年有份於金雞獎角逐最佳男主角的黃渤亦有跟偉仔合照，雖然敗給對方，依然甚有風度，兩位影壇猛人，可謂惺惺相惜！電影《封神第一部：朝歌風雲》的演員亦有爭相跟偉仔合照，其中偉仔與正在影壇彈起的于適同框，引起于適粉絲熱議，感謝偉仔跟偶像合照並甫出社交網，覺得是對偶像的一個很好的鼓勵。

另外，今年同樣挑戰「三金」，有份入圍最佳女主角的惠英紅，可惜，最終未能如願，敗給電影《追月》的內地女星何賽飛，暫未可以跟歷年「三金影后」周迅、章子怡齊名，認真可惜，對此，惠英紅亦在社交平台留言：「如果說不遺憾那是假的，但勝敗乃兵家常事，我有心理準備的，放心。而且看到好多好朋友拿獎我也好開心，祝賀每一位得獎者！今年提名即肯定，感謝！明年金雞，我會再來！再次謝謝大家的鼓勵！！！我愛你！」雖落敗仍不失氣度，兼發放冇限正能量，難怪惠英紅獲不少觀眾支持。