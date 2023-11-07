古佩玲陳浚霆不避嫌咬耳仔　何沛珈談阮浩棕即尷尬

藝人何沛珈、古佩玲、吳偉豪及吳大強等人，在將軍澳出席無綫《善心滿載仁愛堂》記者會。何沛珈與古佩玲悉心打扮性感亮相，前者更透露當晚會夥拍森美、汪明荃及鄭衍峰擔任大會司儀。問到她擔任大騷主持，會否覺得緊張，她笑言：「期待多於緊張，因為平日都有做開直播主持。」

至於古佩玲日前則與小朋友們到訪老人院，拍攝相關短劇作宣傳之用，年紀輕輕的她今次竟然「當上」了母親：「我本身都好鍾意小朋友嘅，屋企又有個兩歲嘅姪仔，用番平時同姪仔相處嘅方式嚟演就得，都期待遲啲拍劇可以挑戰媽咪嘅角色。」記者提議她何不閃婚盡快「升呢」，她甜笑表示不排除任何可能，而其緋聞男友陳浚霆亦有同場，二人不避嫌當眾「咬耳仔」，感情似乎十分穩定。

當聞得古佩玲「恨嫁」，何沛珈即謂﹕「妳唔好好似何依婷咁，我哋決定結婚都要先通知大家。」記者笑指她閃婚前，應該先要認愛阮浩棕，她靦腆謂﹕「留番啲空間大家估吓嘛。」而目前忙於拍攝劇集《反黑英雄》及《非份之罪》的她，被取笑無時間拍拖，她竟甜笑回應：「咁大家都見到我仲有時間去跑步，唔會冇時間去玩嘅。」

另外，吳大強與吳偉豪父子檔結伴出席記者會，但當晚卻無合作機會，事關吳偉豪屆時可能要為劇集《飛常日誌》或《愛·回家之開心速遞》開工，未必能親臨現場：「我嘅檔期由公司話事嘛，不過日前我拍咗段探訪片，同位幾天嘅長者同場，不過佢比較怕醜，我哋花咗段時間引導佢先完成拍攝。（同爸爸傾偈一樣有耐性？）爸爸比較嚴肅。」二人又自爆近日在家不時Jam歌及彈結他，希望做好準備。日後可父子檔接商演工作。記者叫大強評囝囝唱功，他笑答：「唱功連我都仲有改進嘅地方，不過我4個仔都唱得唔錯，偉豪加上外型就有好多粉絲嘞！」