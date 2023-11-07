Yammy Sriphasuthar 「泰」「誘」氣質

近年因工作關係，多咗接觸泰妹，發覺當地嘅性感女網紅有兩大特徵，除咗樣靚身材正之外，大多數以肌膚白晳見稱，而擁有一身健康膚色嘅Yammy Sriphasuthar係少數派，但誘人氣質一啲都唔輸蝕！

令人回味

一般泰國女郎對膚色美白嘅追求，相信唔少男士都略知一二，但審美觀始終因人而異，筆者就認為只要膚色健康，無論黝黑同白晢都可以令人着迷。唔信嘅話，不妨睇吓來自泰國曼谷嘅Yammy Sriphasuthar。呢位網紅成日喺社交帳號分享個人寫真，個樣生得靚之餘，氣質同身材都好迷人，喺性感泳衣嘅襯托下，一對D奶呼之欲出，露出事業線更加係指定動作，偶爾仲會嚟一輯中門大開嘅寫真，嗰種若隱若現嘅感覺，令好多男士回味無窮。

最佳老婆

咪以為Yammy Sriphasuthar只係個着重外表嘅女仔，查實佢啲學歷相當唔錯，早年畢業於泰國皇家理工大學，之後投身模特兒界，經常喺時裝展同雜誌亮相，並憑住健美形象引起唔少人關注，亦令佢嘅社交帳號多咗好多支持者，好似早排佢分享咗一輯喺家居拍攝嘅內衣寫真，大量網民留言話Yammy Sriphasuthar係佢哋未來老婆嘅標準。眼見性感寫真咁受歡迎，阿妹自然食住個勢，實行以大尺度寫真嚟吸金，不過睇還睇，小心流鼻血呀！