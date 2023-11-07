蔡嘉欣甜蜜試婚紗　拍住姊妹齊齊辦喜事

有「拜金女」稱號的蔡嘉欣，2019年參選港姐入行，年底便嫁金融才子做無憂少奶奶，她豪言男友好支持她拜金，還取笑她拜的只是「餅乾碎」，對於姊妹團之一的何依婷突然宣婚，她表示支持早婚論，完成自己終身大事後，亦會幫手替依婷辦婚事。

現年29歲的蔡嘉欣下月3日便嫁圈外男友陳栢賢，婚前2人甜蜜遊約旦和意大利阿瑪菲海岸，玩足半個月，至昨日才有空到設計師好友Kev Yiu荃灣店試婚紗，透露婚禮籌備得差不多，月底便會相約索爆姊妹團何依婷、陳詩欣和鍾晴食飯傾細節，辦婚事態度輕鬆，她笑言自己有潛質做Wedding Planner，正好可以替突然宣布即將嫁人的何依婷（Regina）辦喜事？她笑稱：「可以㗎！（Regina宣婚好突然？）我就一早知，佢個人係低調啲，少講感情事，同我哋就有份享快樂事。」嘉欣表示身邊好友個個都偏向早婚，她亦支持早婚，感覺人生有個伴侶更穩定，現只欠鍾晴仍未有着落。

而今年是她與男友相戀第7年，覺得對的時候便做對的事。雖然「拜金女」形象深入民心，但男友就全不介意，「係咪我識個冇錢就唔係拜金女？男友係多金過我，感情唔應該用有錢冇錢衡量，性格最緊要，我係鍾意賺錢，男友唔覺得我拜金，不知幾支持，話我拜嗰啲只係餅乾碎。」

自行停工冇鬥心

嘉欣與無綫仍有約在身，她早於一年前已自行停工，「又唔算係辭職，想多啲時間打理網上頻道和生意，就同公司講我無意拚搏，唔使畀嘢我做。」離開前最後是主持《流行都市》節目，她否認與主持婦女節目有關，直言公司待她不薄，還給予拍劇機會，她稱：「公司好多美女，好多人好積極，我唔鍾意同人爭，冇特別想紅，鍾意自由自在做分內事，冇鬥心。（見過啲女仔好鬥心？）見到都覺得辛苦，成日出現講好多嘢去表現自己。」