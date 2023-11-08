撞Look有前科！迪麗熱巴黃袍掀罵戰　「冰粉」恥笑致敬失敗

擁有精緻五官及玲瓏身段的迪麗熱巴近年成為品牌新寵，更被指是繼范冰冰後的「紅氈定海神針」，相當架勢！不過，她日前的「登基裝」卻被嘲全場最醜，更惹來網民連日狙擊，指她已多次模仿范冰冰，但卻是致敬冰冰的「失敗版」，雙方Fans在網上爆罵戰，連造型師亦遭圍插。

內地女星迪麗熱巴出名顏值高，堪稱「紅地氈天花板」，不過日前以一身「登基Look」現身時尚活動時卻惹劣評，被彈老了10歲兼仙氣盡失，還被網民取笑模仿范冰冰失敗，無論髮型、造型全遭滑鐵盧，更被狠批全場最醜：「讓人笑瘋了的造型，模仿冰冰可惜沒那氣質和臉」、「致敬冰冰失敗版」、「有種東施效顰的感覺，而且畏首畏尾，一點氣場都沒有。」

「黃袍加身」的確並非個個可以駕馭，被尊稱「范爺」的冰冰2010年現身康城電影節時，便以霸氣黃袍驚艷全場，難怪熱巴未能超越。話題連日在網上發酵，終引發雙方Fans罵戰，「冰粉」直指熱巴的地位、成績根本不能與冰冰相比，沒有獎項又沒有風範，還翻出熱巴多次模仿冰冰髮型、妝容及服飾的「證據」；而「巴粉」亦不甘示弱，反指不少裝扮是熱巴先着，其後冰冰才跟風。

造型師贈興被插

雙方爭論不休，連兩大阿姐的造型師亦蒲頭回應，熱巴的造型師劉璐在網上力撐：「客觀的說，每個人在形成自己的審美體系的過程中，都是知識跟經驗的積累，對於美的判斷也是不一樣的。」至於冰冰的造型師卜柯文則發文贈興，「讚」熱巴說：「其實我覺得衣服挺好看的呀！」又在留言區回應網民：「人也挺美的呀！」結果遭「巴粉」圍剿：「紅氈禮服就是要范冰冰穿才可以？」、「別往臉上貼金，誰要學逃稅女星！」

范冰冰7日唔洗頭

其實熱巴與冰冰真的有共通點，原來都不愛洗頭！日前冰冰上載之前於西班牙出席電影節活動前的整頭片段，自揭令網民嘩然的秘密！片中剛洗完頭的冰冰笑問：「我沒化妝，有沒有很醜？」她分享護髮心得，期間驚爆7日才洗一次頭，網民紛紛留言：「頭皮不會癢嗎？」其實冰冰早於疫情期間，已曾拍片撥弄油淋淋的頭髮自爆連續7天沒洗頭，還說：「感覺還能再堅持堅持！」至於熱巴亦曾在節目中自爆成名前不太喜歡洗頭，同冰冰夠晒啱Key。