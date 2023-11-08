【是日通勝】

農曆九月廿五

癸卯年 癸亥月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、出行、動土

忌：結網、田獵、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：16、26、29

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

金牛座：財運差勁，投資要保持理性，貪心易中伏。

雙子座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

巨蟹座：笑多一點有助增運，凡事應向好的方面想。

獅子座：愛情運上升，可向心儀對象發動追求攻勢。

處女座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

天秤座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天蠍座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

人馬座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

山羊座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

水瓶座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

雙魚座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）鼠 士氣差

鼠：是日沖煞，運勢低迷，情緒容易失控。

牛：事業運不穩，無論做甚麼都不可大意。

虎：行動力超強，宜把精力放在事業方面。

兔：應變力弱，遇到困難即顯得不知所措。

龍：自信心強，面對各種問題都能夠處理。

蛇：理財投資可小試牛刀，易有意外收穫。

馬：有財來財去之象，需要檢討理財策略。

羊：運勢佳，信心足，工作表現如有神助。

猴：頭腦冷靜心情好，能和別人和睦相處。

雞：財運差，易受外力干擾，花掉冤枉錢。

狗：做事贏得掌聲，易於職場上脫穎而出。

豬：生活安穩，渾身正能量，可遠離煩惱。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖馬者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

肖馬者生性獨立，不願意依賴別人，卻十分喜歡有人陪伴在旁的感覺，所以談情說愛時，最享受的是身邊能隨時隨候有人陪伴自己做事。

對肖馬者來說，能找到一個理想伴侶互相照應當然最好。但肖馬者對於感情一直採取比較瀟灑的態度，覺得合則來不合則去，很少出現不切實際的幻想，所以對於分手及離婚也看得很開，萬一真的要離異收場，也可以很快恢復過來。

此外，肖馬者大多很清楚自己喜歡的對象類型，不會去盲目摸索。因為喜歡無拘無束的生活，拍拖後也不太接受伴侶過於管束自己的生活和朋友圈子；互相留有空間及持續發展各自的興趣，反而會讓肖馬者和伴侶相處得更融洽。

‧男性貼士

大部分肖馬男性在談情說愛中也很講究情調和氣氛，容易打動情人；但因為他們朋友很多，又常在計劃不同的事，所以有時會忽略伴侶的感受，顯得不夠體貼，也因此而容易發生摩擦。

‧女性貼士

肖馬女性大多十分外向，總有一碼子的人圍在身邊，如果有意追求她們，最好能有共同的理想或興趣，這樣才容易引起她們的注意。另外，肖馬女性本質上乃不安於室，若伴侶佔有慾太強的話只會自討沒趣。