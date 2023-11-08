被台灣網紅兩度情挑　施焯日嚇到向後縮

藝人施焯日(Arthur)與蔡景行（行仔）為J2旅遊節目《浪漫台灣48小時》任主持，二人代表香港男生到台灣體驗與當地女生約會，節目中有8位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、Cosplayer、身材火辣的普度女神及直播成人台女優。

於最新一集中，Arthur跟登山網紅「肉食系」的藍鯨約會，擁有壯健體魄藍鯨，喜歡赤身露體行山，飯量亦驚人，午飯時個人獨取兩份餐，是Arthur食量的一倍，作為「肉食系」女生，行事非常直接，二人於逛野外用品店時，藍鯨自爆喜歡穿比堅尼行山，又問Arthur會否有六塊腹肌，但卻秒速伸手想拉起對方的T恤，嚇到Arthur往後縮拒絕。

及後他們到訪平溪煤礦博物館，Arthur再度受到考驗，提到當年礦工入煤礦前需接受健康檢查，藍鯨聞言後即二話不說替Arthur作體檢，嚇到Arthur再次出手制止，藍鯨事後直言不介意互動，讓Arthur做檢查，她興奮說︰「如果是我喜歡的對象，對我有肢體接觸的話，其實是蠻開心的。『人醜性騷擾，人帥真好』。」Arthur雖然兩度被情挑，但受訪時直言對藍鯨有好感，他含蓄說︰「我就係鍾意啲咁熱情女仔，不過身體檢查時佢真係亂摸，係有啲嚇親，不過我接受得到。」