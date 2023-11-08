茶皇殿新派粵菜酒樓　【熱烈加推】鮮美長腳蟹皇全城至抵價$168/斤

2023年11月08日 10:00
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    （客戶提供）
    【特約報道】突發！新派粵菜酒樓——茶皇殿自推出長腳蟹皇以來，深受食客熱捧！最近更加推長腳蟹皇優惠益《東方日報》讀者，只要憑即日（11月8日）《東方日報》頭版優惠券，晚市時段到全線茶皇殿分店惠顧，即可以$168/斤享用長腳蟹皇。每隻長腳蟹約重4斤，肉質鮮甜肥美，最適合與家人朋友共享。除了傳統清蒸食法，還可加$128自選其他煮法。全城至抵長腳蟹皇優惠，以鮮味降服饗客味蕾！優惠期至2023年12月8日，記得預先致電訂座，細嘗秋蟹滋味！
    條款及細則：
    -優惠只適用於星期一至五晚市惠顧 (星期六、日及公眾假期需每斤加$20)
    -優惠只限清蒸，可另選不同創新煮法加$128
    -只適用於4人或以上入座堂食散座，落單時請先出示優惠券
    -每枱只可享用一隻，廳房需以原價計算
    -不可與$1燒味三選一、晚飯優惠套餐、長腳蟹套餐/絕配及其他優惠同時使用
    -每單接受一木飲食集團現金券上限10張
    -另收茶芥及加一服務費
    -如此券有任何缺損、塗污、遺失或被竊則予作廢，影印本及電子版恕不接受
    -敬請提前預約，每日售完即止
    -優惠如有更改恕不另行通知，一木飲食集團保留最終決定權
    -圖片只供參考
    茶皇殿分店地址電話:
    旺角奶路臣街33號依利大廈2樓 (泉章居舊址)
    訂座電話: 2626 1168 │ Whatsapp: https://wa.me/85296419014
    何文田佛光街80號何文田廣場2樓203-205號舖
    訂座電話: 2626 1611 │ Whatsapp: https://wa.me/85296418839
    觀塘秀茂坪安達商場UG02舖
    訂座電話: 2994 9188 │ Whatsapp: https://wa.me/85265039397
    油塘大本型3樓301號舖(東九龍最大親子酒樓)
    訂座電話: 2626 1008 │ Whatsapp: https://wa.me/85298756068
    葵涌上角街葵涌商場207號舖
    訂座電話: 2626 1948 │ Whatsapp: https://wa.me/85296417278
    天水圍天湖路2號天耀邨天耀廣場1樓L111號舖
    訂座電話: 2626 0988 │ Whatsapp: https://wa.me/85296419329