茶皇殿新派粵菜酒樓　【熱烈加推】鮮美長腳蟹皇全城至抵價$168/斤

【特約報道】突發！新派粵菜酒樓——茶皇殿自推出長腳蟹皇以來，深受食客熱捧！最近更加推長腳蟹皇優惠益《東方日報》讀者，只要憑即日（11月8日）《東方日報》頭版優惠券，晚市時段到全線茶皇殿分店惠顧，即可以$168/斤享用長腳蟹皇。每隻長腳蟹約重4斤，肉質鮮甜肥美，最適合與家人朋友共享。除了傳統清蒸食法，還可加$128自選其他煮法。全城至抵長腳蟹皇優惠，以鮮味降服饗客味蕾！優惠期至2023年12月8日，記得預先致電訂座，細嘗秋蟹滋味！

條款及細則：

-優惠只適用於星期一至五晚市惠顧 (星期六、日及公眾假期需每斤加$20)

-優惠只限清蒸，可另選不同創新煮法加$128

-只適用於4人或以上入座堂食散座，落單時請先出示優惠券

-每枱只可享用一隻，廳房需以原價計算

-不可與$1燒味三選一、晚飯優惠套餐、長腳蟹套餐/絕配及其他優惠同時使用

-每單接受一木飲食集團現金券上限10張

-另收茶芥及加一服務費

-如此券有任何缺損、塗污、遺失或被竊則予作廢，影印本及電子版恕不接受

-敬請提前預約，每日售完即止

-優惠如有更改恕不另行通知，一木飲食集團保留最終決定權

-圖片只供參考

茶皇殿分店地址電話:

旺角奶路臣街33號依利大廈2樓 (泉章居舊址)

何文田佛光街80號何文田廣場2樓203-205號舖

觀塘秀茂坪安達商場UG02舖

油塘大本型3樓301號舖(東九龍最大親子酒樓)

葵涌上角街葵涌商場207號舖

天水圍天湖路2號天耀邨天耀廣場1樓L111號舖