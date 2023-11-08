行山選鞋貼士　扁平足分外小心

不經不覺，原來已經立冬（11月8日），天氣明顯涼快多了，一到周末，山上滿是行山愛好者，他們都相當重視裝備，一對合適行山鞋可減低受傷的機會，脊醫王俊華給予選鞋貼士，提醒扁平足患者要分外留神，而有腳痛人士更要先治理，防止長時間行山令腳痛惡化。

購行山鞋須親身試穿 宜選闊頭厚底

在選購行山鞋須注意，雖然現時人們習慣網上購物，但建議選購行山鞋應親身試穿，因為行山總會花上數小時，長時間穿着必須預先試穿，感受是否貼合自己腳形，感覺舒適才是最重要。

行山兩、三小時是基本，腳掌容易出現腫脹，所以不宜選鞋頭窄，應選寬闊的讓腳趾不受擠壓，鞋底要夠厚最少15毫米以上，兼具備彈力能夠吸收步行產生的震盪，走在凹凸不平山路，亦能減少不適感。

防滑防水功能的鞋是不少人的選擇，不過需視乎自己行山習慣，如果是一般輕鬆郊遊行山人士，則毋須選擇太深的「狗牙」防滑鞋底，此外，防水度高的鞋物料會較不透氣，普通防水透氣面料已可應付一般行山情況；當然，假如是攀山涉水資深行者，另作別論。

扁平足患者行山後腰痛 與鞋墊有關

特別提醒扁平足愛好行山者，宜尋求專業人士協助，訂製個人鞋墊以改善足弓和步姿，有助防止腳痛。有位四十歲男士一向喜歡行山，每到秋涼日子必相約志同道合，走遍港九新界的行山路線，他說在平日曾經遇過發哥。

今年剛開始行山活動，發覺行山後不止會感到雙腳疲累，還附帶腰痛，過往幾年都沒有此情況，決定求助脊醫。

檢查發現，腳內弓位置有向內旋轉並壓低，膝頭承受着內旋的壓力，令盆骨兩邊角度不均，腰椎明顯因而受壓，引致腰痛。詳細了解，原來他使用的訂製個人鞋墊，已經使用五年，鞋墊功能大大減弱，加上他增磅不少，脊醫建議他必須重新訂製鞋墊。

腳底是身體第一個卸力系統，扁平足患者跑步時膝頭受到的壓力會較大，牽連盆骨承受多餘壓力，間接影響腰椎。此男患者穿着新的矯形鞋墊，改善了足弓問題，近期即使行山四、五小時，之後也沒有出現腰痛。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家