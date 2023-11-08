11月連串快閃限定　食得驚喜

為保持香港餐飲的競爭力，本地餐廳和品牌經常推出不同的新品和優惠，在這個11月，除有快閃的雙十一禮遇，還有慶祝新店、食素有折扣等吸引賣點，希望大家繼續留港消費。

最低HK$11起

提到11月優惠，又點少得「雙十一」這個重要日子，現時至11月11日，香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店推出「雙十一！雙重、多重！」禮遇，網店有多項限定優惠，主打的有HK$1,111購買價值HK$1,500餐飲現金禮券，可於11月11日至12月31日在酒店旗下餐廳使用（12月22至26日及31日除外）。采悅軒最抵首選HK$11陳皮紅豆沙，逢星期一至四茶芥HK$11起。海岸扒房則可HK$111享用2杯意大利氣酒酒， 嶼坊自助餐則可用HK$22買一道一果汁任飲，又或HK$111享用本地啤酒6瓶，任君選擇。

低至61折

由11月10日至17日，富豪酒店於網上商店推出「11.11購物嘉年華」，包括66折的外賣感恩節火雞，8折的拿破崙蛋糕，有杧果、士多啤梨、雜莓、青提子及無花果口味。集團旗下酒店餐廳分別推出不同的精選餐饗優惠，於指定日子在店內享用，折扣底至61折，當中有富豪機場酒店華岸酒吧扒房的「頂級安格斯漢堡」優惠、富豪九龍酒店V bar & lounge的「無限暢飲歡樂時光套餐」，麗豪航天城酒店Vivace酒吧及扒房呈獻「雙十一．一加一組合」則有1款酒吧小食和1杯歡樂時光酒精類飲品。

高質素食

11月是世界純素月，為鼓勵素食文化，由現時至11月19日，客人於NOC Coffee Co.享用素食全日早餐、烤椰菜花沙律碗、牛油果多士、炒蛋多士伴牛油果、鮮莓果乳酪碗或牛肝菌蘑菇意大利飯這幾款無肉菜式，可享95折優惠。

會員額外折

對於心儀的店舖，很多人都會選擇做會員，了解最新資訊和優惠。無印良品由現時至11月12日推出「無印良品周間MUJI week」，指定香港版手機程式及澳門電子報會員於店內或Café&Meal MUJI餐飲消費，可享額外9折，店內同時提供多項限定商品優惠，會員更有折上折優惠，當中包括各款茗茶包、精選朱古力、牛腩咖喱和辣味柚香雞湯底等，喜愛品牌的零食就不能錯失。至於Cafe推出的全新季節餐目，當中包括四品料理套餐、梳乎厘奄列和季節甜品等都有折上折，想享用健康美點要把握機會。

新店禮遇

為慶祝新餐廳開張，品牌不時推出限時優惠吸引客人。餐飲集團LIBERTY GROUP旗下3間餐廳新分店近日進駐鰂魚涌，鴨大哥以創意中菜作主打，烤鴨更是著名菜式，新店特別推出麥香黃金蝦和梅子荔芋鴨煲。東南亞風火鍋店九雲居，有娘惹喇沙、泰式冬蔭功、越式牛骨湯、泰式椰子雞湯、椰子蜆湯、番茄牛尾湯及福建肉骨茶作湯底，再加上超過50款食材，秋冬最啱。即將開業的四川風味的呇，嗜辣者最愛。為慶祝3間餐廳開幕，在這個11月，鴨大哥和九居提供晚市全單8折優惠，客人於新分店惠顧指定價錢，可獲晚市優惠券。