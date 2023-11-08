安普賢與Jisoo分手後首露面　JJBABY獲亞洲Model大獎

今年8月韓國BLACKPINK成員Jisoo和安普賢被爆出戀情，可惜二人曝光不足三個月就宣布分手，日前安普賢於韓國出席亞洲模界盛事《Asia Model Awards》頒獎禮，獲頒韓國「Model Star Award」，成為佢分手後首次出席頒獎禮，但佢仍然全程發揮暖男本色，展現親切笑容，未有因分手風波而受影響。

同場亦有港產孖妹童星組合JJBABY獲獎，現年14歲的Jaybo及Jaybie接連拍攝多部劇集，包括無綫台慶劇《疊影狙擊》中飾演周秀娜童年。JJBABY獲頒「Kids Star Award」，是首次有港人獲此殊榮，廣受韓國媒體高度關注。當日頒獎禮眾星雲集，得獎者還有韓國影帝趙震雄、韓國性感女神DJ Soda、李光洙女友李先彬（李善彬）。

為港爭光的Jaybo及Jaybie雖然首次出席海外大型頒獎禮，但她們全程保持淡定有禮，發表致謝詞時，全場來賓即拍手叫好，因為想不到來自香港的孖妹，不單說得一口流利的韓文，更認為她們以韓文致詞是顯尊重及誠懇，成為現場焦點之一，並被當地媒體大讚可愛有禮，對她們來自香港的背景甚感好奇。

Jaybo和Jaybie在韓國獲得首個重要的獎項，心情當然十分興奮：「真係好開心，估唔到可以喺韓國攞獎！Dr .Angel（唐安麒）一直以嚟教我哋要保持禮貌，見唔同嘅人都要主動打招呼、鞠躬，要養成呢個習慣。今次嚟到呢個頒獎禮，就明白點解Dr.Angel要咁教，因為我哋喺後台，見到好多演藝名人同韓團嘅得獎者，佢哋見到任何人都會咁做，好彩我哋已經養成呢個習慣，終於明白喺韓國演藝界，保持禮貌係最先決。」