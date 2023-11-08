立冬養生　重在驅寒防燥

今天（11月8日）是立冬，意味着正式進入冬天，氣溫將逐漸降低，此時陽氣潛藏，陰氣盛極，養生應以斂陰護陽為根本，注意保暖，以下由註冊中醫師許素芳分享的立冬養生小貼士能助你渡過寒冬。

藏好身體

立冬過後，氣溫下降，人體的後背、腹部、頭部和關節最需要保暖。背部是人體經脈中足太陽膀胱經循行的主要部位，「足太陽膀胱經」具有防禦外邪侵入的作用。對於老人、兒童和患有胃及十二指腸潰瘍以及心腦血管疾病的人來說，暖背尤其重要，這些人最好在立冬後穿一件貼身棉背心，也可趁中午太陽高掛時曬背，可令陽氣充足。

寒從足起

另外，俗語有云：「諸病從寒起，寒從足下生」，由於腎經起於足底，足部也很容易受到寒氣的侵襲。而腳有人體「第二心臟」之稱，人的五臟六腑在腳上都有相應的敏感區和反應點。因此，經常泡腳可刺激腳部的太沖、隱白、太溪、湧泉以及踝關節以下各穴位，從而起到滋補元氣、壯腰強筋、調理臟腑、疏通經絡，促進新陳代謝以及延緩衰老的功效。可以溫水泡腳，水溫約40°C便可，也可加點鹽，活血通經絡；或加點白醋，可改善皮膚乾燥、乾裂。

進補防寒

「冬令進補」應根據實際隋況有針對性地選擇清補、溫補、小補、大補，可選用山藥、黑木耳、栗子、枸杞子、核桃仁等食物，同時配以甘潤生津的果蔬，如梨、冬棗、柑橘等。還可選擇羊肉湯，羊肉性溫熱，適合秋冬食用，能益氣補虛、抗寒，提高免疫力，特別適合經常感覺體力不支，疲勞、瘦弱、怕冷的虛寒體質的人補益，能溫補腎陽。另外，脾胃虛弱者，較容易出現胃脹、胃痛、噯氣增多等腸胃不適的症狀，應避免進食冰凍生冷的飲食，以免進一步損傷身體的陽氣。日常飲食中的苦瓜、白菜、豆漿、蟹、魚生等都是寒涼食物，多吃會損傷脾胃的陽氣，應加以注意。

驅寒保暖食療

滋陰潤肺燕窩燉奶

材料：越南洞燕10g、雞蛋1隻、鮮奶半盒、鮮百合1個

製法：所有材料洗淨，燕窩先浸發4小時及燉30分鐘，將百合、鮮奶和打好的雞蛋加入，隔水再燉30分鐘，適量加入冰糖調味即可。

功效：補中益氣、養胃健肺、潤膚美顏。

洋葱牛肉餃

材料：牛肉500克、豬肉100克、洋葱1個、番茄2個、麵粉500克、雞蛋1個、薑、鹽、雞精、油、醬油。

製法：麵粉加水和小量鹽揉成麵團備用。牛肉、豬肉、番茄、洋葱剁好，加入雞蛋、薑蓉、油、鹽、雞精、醬油。然後包餃子，開水煮熟即可。

功效：補脾胃、益氣血、強筋骨。

溫腎補血粥

材料：黑芝麻25克、南棗6粒、杞子20粒、山藥20克、紅皮花生30克、白米50克 。

製法：黑芝麻炒熟備用，白米洗淨與其他材料入鍋同煮，旺火煮沸後，改用文火煮至成粥，最後撒入杞子燜焗即成。

功效：健脾溫腎，養顏抗衰老。