【簡潔生活學】老友記的創意與執着

環保生活，除主張不亂買亂掉，同時也鼓勵物盡其用，因此很多人喜歡DIY，一來可廢物利用，二來可自行製作一些方便生活的工具。

同事A早前跟我分享一個有關她舊同學Cotton的DIY小故事（因工作關係，我跟Cotton也有過一面之緣），有趣得來卻又帶點無奈。

話說Cotton跟父母感情很好，所以舊同學聚會她都會帶父母一起參與，因而大家非常熟落。其中有一次茶敍，A就留意到「Cotton媽」拖着一部款式特別的手拉車，跟市面見到的完全不同，細問之下，原來是「Cotton媽」DIY出來的，她說在深水埗買了一架普通摺車，上面加個背囊綁起就用得，價錢都只是5-60蚊左右，貪佢輕身容量大，最重要款式中性，有時候「Cotton爸」幫手拉都無問題。

A就大讚「Cotton媽」創意一流，自家製「限量版」手拖車，夠環保，一架車兩份用，超抵！

殊不知Cotton卻細細聲說，何止一架？其實之前買落很多車仔，但因為用一兩次發覺不合心水，就收埋床下底，現在床下底變成「車房」，有4架車仔之多，令Cotton大感無奈。

以上情況，是否有點熟悉？很多長者們買了很多日用品或工具，但發現不合用卻又不願掉，累積了一定的數目，若不妥善處理只會愈儲愈多。到底有沒有方法解決呢？

首先，最重要是同長輩們溝通，讓他們明白物品要使用才有價值，收收埋埋又不會增值的，如果同一樣物品數量太多，提議他們將不常用的或沒用的，拿去捐贈給有需要的人士，當為自己或家人「積福」，相信他們都很樂意。

若果他們真的不捨得捐贈，可以用這一招，就是叫他們找一天、一星期或一個月，怎樣都要使用一次，來證明物品有存在價值，否則收理床底，積塵生銹，到頭來都要掉，何不早日使用它，讓它也活得有意義吧！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

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