台灣#Me Too︱炎亞綸宥勝同日遭地檢署正式起訴

台灣演藝圈早前爆發「#Me Too」風波，多位藝人被指控涉性侵，藝人炎亞綸涉違反《兒少性剝削條例》，被士林地方檢察署展開調查，今日（8日）再有新進展，當局正式起訴，指偵查終結，檢方認定炎亞綸涉以手機拍攝與被害人性行為及持有該性影像犯行，涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等罪嫌，依法提起公訴。其他被訴妨害性自主等部分，經調查後檢察官認罪嫌不足，依法為不起訴處分。雖然撤銷一項控罪，但據知炎亞綸被起訴兩個犯罪事實，兩項控罪合共的最高刑罰，可判囚10年。

案情指，檢察官將炎亞綸的手機送請鑑識單位還原，發現炎亞綸於2019和2020年間，曾透過通訊軟件將耀樂的性愛片分別傳給2名身分不詳的網友觀看，但檢方認為，炎亞綸並未將影片散布於不特定人或特定多數人瀏覽觀賞，應無散布性愛片的犯意，審酌耀樂當時未滿18歲，炎亞綸拍攝、持續持有性愛片，因此依《兒少性剝削防制條例》意圖散布而持有少年性影像罪、拍攝少年性影像2罪將他起訴。同時調查發現炎亞綸的外籍男友人，於2018年下載了該影片，並隔了2年透過通訊軟體傳給炎，經過偵訊後發現仍持有該片段，故同被起訴《兒少性剝削防制條例》無故持有少年性影像罪。而今次起訴亦揭露，原名吳庚霖的炎亞綸，已改名為吳秉孺，估計想改名轉運。

對此炎亞綸即時發出聲明，指這五個月來他很誠實地面對自己的過去，亦感謝檢察官幫他釐清事實：「經檢察官裁決，證明本人與耀樂在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交與黑道恐嚇之行為，謝謝檢察官證明本人清白。」又指：「本人因不識法律在雙方合意下拍攝而誤觸法律，而造成社會不安和佔用公眾媒體資源深感抱歉；更對於本人無足輕重的私人情感佔據版面深感無奈和遺憾。」更質疑耀樂提告動機：「本人與耀樂近五年仍有聯繫，且雙方互有主動，至今仍不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？」

而另一被指控性侵3名女員工的男星宥勝，經台北地方檢察署調查後，指涉案3名被害女子均未提出告訴，其中2名案情屬性騷擾防制法且未提告，台北地方檢察署後來已簽結，故僅就對一女在女方家中，跨坐、強吻、襲胸，涉犯強制猥褻部分起訴。