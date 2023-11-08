李佳芯日本體驗住凶宅　周吉佩犧牲色相露點

視后李佳芯（Ali）和《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）將一同主持無綫新節目《日本18種住法》，今日（8日）二人出席記者會。Ali 和吉吉是首度合作，Ali稱並未預料彼此原來有這麼多共同話題：「今次節目特別啲，我哋係接力輪流拍，所以只係見咗大半日，我係最尾嗰日先見到佢，但冇諗過咁好傾，我哋傾足大半日，吉吉有同我講吓音樂，我都有同佢傾吓關於戲劇嘅嘢。」吉吉還稱讚Ali唱歌狀態不錯：「我見佢唱得好開心，其實表演者只要enjoy個表演就差好遠。」在旁的Ali形容自己唱歌實力為：「水準維持，狀態不錯！」

在節目中，Ali透露會在日本體驗住凶宅：「如果唔係為拍節目，真實嘅我係唔會住凶宅嘅，因為我係好鍾意胡思亂想嘅人，就算冇做虧心事都驚，所以嗰晚我冇熄燈瞓。」而吉吉則表示最難忘的經歷是要落去一條好凍的溪流：「個身係濕晒，露晒點，如果監製早啲同我講有呢一幕，我就一早操靚個身材，依家好後悔。」又指有一幕他要與當地男性同床瞓，當晚還被對方突然攬住，場面尷尬。

今次的節目，二人將會到日本體驗及參觀不同的住宅，被問會否考慮到外地置業？Ali說：「會想買，但屋企人都喺香港，所以香港買會好，不過如果有投資價值，其實邊度買都冇所謂。」而吉吉亦同樣偏向於本地置業：「因為投資買樓我唔係好識，叫我隔海買我有啲驚，所以本地買樓會好啲，不過如果係四國啲廢屋可以考慮吓，因為好平同埋我好享受嗰度嘅生活，買咗之後可以去度假。」