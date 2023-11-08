旋翼帆雙體遊艇FY.01　豎起環保風

如何減少對化石燃料的依賴是現今遊艇設計的大方向，除了善用太陽能外，借助風力來驅動也是常用方案。今次介紹的概念遊艇「FY.01」，有別於一般帆船遊艇的造型設計，頂部豎起3支高達40米的旋翼帆，預示着一種全新環保型遊艇的興起。

霸氣十足

由德國設計工作室3deluxe發表的「FY.01」，是一艘雙體遊艇，長100米，表面呈冷酷的銀白色，在陽光照耀下，邊緣露出金屬的銳利鋒芒。若從高處俯瞰，「FY.01」的造型令人聯想起1989年版的蝙蝠車（Batmobile），夠型夠霸氣，加上寬度達20米，有助加強船體的穩定性，毋懼風浪動搖！

善用風力

說到「FY.01」的最大賣點，莫過於頂部的3支呈三角形排列的巨柱，它們是旋翼帆（Flettner Rotor），每支高40米，由可持續的NFC天然纖維複合材料建造，相當輕身，當它在轉動時，可將風能轉化為一種高效的橫動力，其效能相當於同等尺寸的風帆，可減少航行時的能源消耗和碳排放量，所佔用的空間亦少得多。

空間寬敞

設施方面，受惠於雙體遊艇的寛闊船體，「FY.01」帶有開放式甲板，當中有一個無邊泳池由中庭延伸至尾部，看似懸空於海面。除了客廳、休閒區、用餐區、露天廚房外，「FY.01」也延續了3deluxe前作「VY-01」的綠洲風格，加入室內公園和一個垂直溫室，可為船上的人提供食材，實現另一種自給自足。

同場加映：Flexplorer 146 - Nasarda

說到環保型遊艇，焦點總是落在節能方面， 由意大利船廠Cantiere delle Marche製造的第三款「Flexplorer 146」，則展現了另一種思路，從遊艇的建造過程入手。這款預計於2025年建成的遊艇名為「Nasarda」，長44米，表面呈啞光墨綠色，內飾則由英國設計工作室Winch Design操刀，以大地色系為主調，當中的裝潢僅使用天然、無毒或環保材料，像再生貝殼複合材料、蛋殼飾面、再生漁網、編織草等等。性能方面，它配備符合IMO排放標準TIER III的選擇性催化還原系統，可在海洋保護區內航行。