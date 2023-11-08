孫慧雪中門大開Big爆波　離巢無綫即變搶手貨

藝人孫彗雪、趙璧渝及新人貝芓誼性感打扮出席美胸專門店剪綵活動，前兩者以西服「中門大開」露深隙，而貝芓誼更加大晒南、北半球，受訪時更一度因「走位」，被迫中斷訪問，整理一番再繼續。

談到性感打扮，阿雪表示老公有要求拍照給他過目：「平日都係佢幫我揀衫嘅，點知佢整親隻腳，今次搞到要個客幫我搵，其實老公最緊要我型啫。」由於細仔剛滿3個月，但身形已似足1歲小孩，為照顧兩位囝囝已心力交瘁，想不到此時老公卻跌傷右腳令她「百上加斤」：「佢韌帶同半月板都有事，依家打緊石膏，遲啲就要做手術，如果韌帶都要做嘅話，咁就前後兩個手術嘞！」

阿雪坦言離開無綫後，其實已有其他電視台邀請她拍節目，加上近日工作變多，惟有盡做：「可能傾合作嗰度要多啲時間，遲啲再算。（細仔易湊？）就係唔簡單，佢凌晨會喊，姐姐又瞓咗，我要獨力面對，依家係一打三，湊『三個仔』（包括老公）呀！」

至於hot爆的貝芓誼表示平日罕有性感：「去沙灘着泳衣都冚多件T恤。（點解今次肯呢？）配合主題嘛，同埋我覺得件衫其實好高貴。」她透露自己以獨立歌手身份加入樂壇，且已推出新歌，望大家多多關注。

趙璧渝則忙於返深圳拍攝劇集《法證先鋒6 倖存者的救贖》：「我都係第一次返內地拍劇，覺得地方好大，同埋工作人員好多，係一次新見識，不過交通好花時間，來回香港及開工地點要花4小時。（陳山聰喺深圳開工，因為唔肯同粉絲影相，畀人喺網上公審。）如果有人搵我影相，我OK㗎，暫時我哋開工都係好多人圍觀啫，叫佢哋靜啲都叫得聽嘅。」