視帝陳山聰拒合照遭公審　一個原因扭轉民意！

視帝陳山聰正在忙於拍攝新劇《反黑英雄》，在劇中他飾演一位執法人員，而他近日為了新劇前往深圳取景拍攝，更鬧出一場小風波。事緣日前有網民於深圳巧遇山聰拍劇，上前要求與他合照，但慘遭拒絕，遭到拒絕的網民也不甘示弱，於社交網發文直斥山聰「耍大牌」︰「去吃飯，剛好遇上劇組準備拍攝，但是陳山聰真的好大譜（牌）……熱情打招呼當沒看見，走到跟前禮貌求問能否合照，繼續裝沒聽見，由身旁助手拒絕，全程冷臉，目中無人，下頭」。

發文一出，即時引起網民的熱烈討論，正當該網民想上網圍爐之際；反之亦然，他竟受到大量網民的口誅筆伐，斥責他是「道德綁架」，並力撐山聰因拍攝工作，才分身不暇未能粉絲合照。有網民表示山聰真人既熱情又有禮貌，以與山聰的合照力證，其後事主似乎抵擋不了網民的攻擊，將發文刪除。

事情更發酵到山聰親自回應此事，表示：「究竟發生甚麼事情？甚麼大譜（牌）？要跟誰道歉？我在門外等候了兩小時才能拍攝！真的不好意思了。」粉絲留言支持他：「你不需要道歉啊，就是一個網友沒跟你合照到發的一個抱怨。」而山聰回覆：「哦，明白了！如果是我也會抱怨的，下次再叫我拍吧」，這大方得體的回應，扭轉民意，一面倒獲得網民支持！