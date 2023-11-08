本日日本：《哈利波特》聯乘雪糕　味道竟然係……

大型雪糕連鎖店Baskin-Robbins（31 ICE CREAM）深得大眾歡心，即使踏入冬天依然人氣旺盛，11至12月期間於日本旗下分店推出以《哈利波特》為主題的雪糕及蛋糕系列，即日起至11月30日期間會提供雪糕及新地，其中甜筒「歡樂的霍格華茲」以故事中的4個學院葛萊分多、赫夫帕夫、雷文克勞、史萊哲林為靈感所設計，以奶茶雪糕為基底，再加上代表4個魔法學院顏色的糖果點綴，最後加上焦糖醬，增添了甜中帶苦的風味。31 ICE CREAM 最受歡迎的雙球雪糕杯亦因應今次活動，推出兩款限量的《哈》膠杯，分別是「葛萊分多+雷文克勞」款式以及「史萊哲林+赫夫帕夫」款式，吃完之後還可以帶回家收藏。此外還有打卡之選「分類帽雪糕新地」，先在雪糕上添上鮮忌廉，再灑上繽紛的朱古力碎及珍珠糖，最後放上分類帽朱古力。另一款分量較大的「哈利波特雪糕新地」則是在雪糕上加上3大匙鮮忌廉，並放上了魔法袍餅乾、眼鏡造型朱古力、代表魔杖的餅乾等豐富配料，甜度滿瀉，超級邪惡。還有今次限量的「哈利波特雪糕蛋糕」，將哈利波特的閃電傷疤及嘿美以鮮忌廉勾畫出來，旁邊再用霍格華茲錄取通知書造型的朱古力點綴，賣相精美。如果一次過買9杯雪糕的話，更可獲得限量版的「哈利波特行李箱禮盒裝」，還會附送一套兩款的《哈》匙羹及4大魔法學院的貼紙一張（4款隨機贈送），《哈》粉絲必定喜歡！