許廷鏗爆欣宜最新新況：佢非常Ready投入工作！

歌手許廷鏗（Alfred）早前宣布聖誕節期間將於假竹翠公園舉行演唱會，早前已開口邀擔任其新歌《一場同學》MV女主角的鄭欣宜（Joyce）任嘉賓：「佢未應承我，你哋見到佢都幫我追追追。」又指拍攝MV，雖然歷時20小時，但Joyce表現專業：「大家睇到佢演出都應該知道佢狀態真係好好，佢由朝到晚都一如以往咁專業同充滿正能量，令整個拍攝團隊都好歡樂！以我所知佢已經非常Ready投入工作，好快大家會見到佢。作為朋友替佢開心，希望大家熱烈歡迎佢回歸！」

近日Alfred除了宣傳新歌外，還為 「自導、自演」的演唱會及聖誕市集忙過不停：「呢排不停開會同籌備都真係好忙，因為成個演唱會同市集咩都關我事，甚至聖誕市集內啲檔攤，全部都係我自己親自挑選，所有都係我鍾意嘅衣食住行小店。」他亦忙於為演唱會健身、排舞及綵排，透露已經減去10多磅：「outdoor show係自己一直好想挑戰嘅，需要嘅體力真係比室內場大好多，加上今次繼續有WinWin同KC幫我排舞，佢哋好有energy，所以我都要嚴陣以待。」

Alfred亦每星期上唱歌堂，對於演唱會內容，他難掩興奮：「你哋都知我係鍾意每場都有唔同歌單，所以要練好多歌，不過今次準備好多耳熟能詳嘅歌，到時一齊大合唱等我偷啲時間飲啖水！（仲有冇秘密武器可以透露？）要親身入嚟睇，因為淨係個台都已經超乎你所想，歌迷係好容易見到我嘅，落足本啊！自己做老闆係可以任性少少，完全無錫住自己個荷包。」