約定同港迷合照！《斷袖之戀》JamFilm明年1月舉行見面會

近年泰劇、BL劇旋風席捲亞洲，當中憑《斷袖之戀：深宅紳士》人氣急升的主角Jam Rachata（陳耀傑）及Film Thanapat（宋君浩）正舉行亞洲巡迴粉絲見面會，主辦方今日（8日）正式宣布《JAMFILM 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》將於2024年1月20日在九龍灣國際展貿中心Rotunda 2舉行，JamFilm更會為粉絲們預備豐富的福利，送上一個難忘的演出。

繼《斷袖之戀》後，JamFilm今年再次合演的《吸引力法則》同樣大獲好評，讓觀眾們逃不出他們的粉紅泡泡。今次香港的粉絲終於有機會親臨現場，與這兩位演員親密互動。而多才多藝的JamFilm，更擁有出眾的歌藝，他們在台灣場的見面會，就獻唱了他們的合唱歌《你永遠可以相信我》和《我想知道這個世界是否希望我們彼此相愛》，並以輕柔和溫暖的歌聲，讓現場觀眾感受到他們之間的深厚感情，而今次的香港見面會，當然也可以期待JamFilm的深情演繹。

為了回饋觀眾們的愛戴，JamFilm亦預備了豐富的粉絲福利，跟幸運兒作親密接觸，包括首次推出的團體合照福利，JamFilm特別寵愛香港粉絲，大派福利全場合照，VIP門票更可獲單人與JamFilm兩位合照，讓觀眾們為JamFilm第一次來到香港舉行見面會，留下美好回憶，相當吸引。其他福利則包括觀看綵排、親筆簽名明信片、全場擊掌及印簽明信片等。票價分為1,880港元、1,480港元、1,180港元及680港元，將於11月22日公開發售。