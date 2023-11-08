高海寧心郁郁參加主題曲招募　洪永城年少輕狂得罪保安

藝人馬國明、蔡思貝、高海寧、洪永城今日（8日）出席無綫新劇集《飛常日誌》主題曲全球大招募記招。

於劇中扮演機場保安主任的洪永城則自爆年少輕狂，曾得罪機場保安人員，現在感到非常抱歉：「我黑臉，對佢哋不滿（有冇投訴人)咁又冇，我拍咗套戲就了解呢個職業，保安真係好辛苦，要處理嘅事務太多。」在旁的高海寧亦認同，指機場的保安人員工作繁忙：「我哋就算拍戲嘅時候，都有好多保安人員圍住保護我哋拍嘢，所以佢哋真係好辛苦。」

問到二人會否考慮唱主題曲？洪永城說：「要求我咪唱兩句囉，上次《香港人在北京》佢哋都冇畀我唱，全部人都有唱得我冇唱，不過其實係因為覺得我把聲唔太合適。」而談到網民推薦Anson Lo唱主題曲，洪永城說：「佢唱都幾好啊，兩個電視台合作吓。」高海寧亦在旁表示支持：「我哋好歡迎，佢有咁多粉絲。」不過高海寧則認為可以推薦朋友參加：「因為聽講被選中可以去歐洲旅行，搞到我都有少少想參加。」

另外談到今次組織這個活動是否想避免因10年前《衝上雲霄II》播出時，林子祥主唱的《衝上雲霄》，被外界狠批歌曲實在與主題不符，而接獲多宗投訴的事件再上演？洪永城說：「我覺得唔關事，隔咗咁耐大家都唔記得啦。」