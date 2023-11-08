衛詩雅主動出擊　交換電話向張嘉兒請教生仔心得

藝人衛詩雅（Michelle)和前港姐張嘉兒今日出席活動，她們是第二年一齊出席此活動，Michelle主動交換電話及向嘉兒請教生仔心得。問Michelle是否被男友催婚想生仔？她笑稱：「女仔要聽吓唔同意見，護膚和湊小朋友都想知，我好好學㗎！（計劃生B？）如果啱Timing，啱人係唔抗拒，都想生小朋友。」身旁的嘉兒聞言立即送上祝福，Michelle一臉尷尬，只表示現在工作和感情生活都好開心。近日忙於為電影《不日成婚2》宣傳，透露下月便開拍新戲，今次角色的職業較特別，感覺自己太瘦不符合角色，故近日努力操練增肌，「希望個身厚啲，今次唔需要打，但動作戲好多，要鍛煉體能。」

現定居溫哥華的嘉兒昨日來港明日便走，行程緊湊，但仍抽到時間跟好友湯洛雯和朱千雪見面，她欣賞千雪好學不倦，做律師又將執教鞭，嘉兒直言為她感到驕傲，自己幾年前亦修讀了一個公共衞生碩士課程。問到TVB有否邀她回巢拍劇？她表示：「冇，難啲，老公一個照顧兩個女搞唔掂。」現育有4歲及7歲女兒，透露7歲大女早前初嘗到紐約拍攝微電影，母女檔上陣，戲中又是演母女，問到女兒有否報酬？她表示12月會帶女兒來港，屆時會讓女兒買禮物。她讚女兒首次演戲好自然、不怕醜，而且十分專業，笑指女兒演睡覺場口時，真的睡着了。將來可會支持女兒參加選美？她表示希望小朋友專心學業為先。