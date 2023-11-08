王嘉儀與黃宣合作出新歌　挑戰大尺度造型

曾參加《超級巨聲》的創作歌手王嘉儀（Sophy）和台灣金曲獎得獎歌手YELLOW（黃宣）推出新歌《Race of Faith（ft. YELLOW黃宣）》，兩人早於2019年便認識，她回憶道：「佢唱歌好厲害，有才華又有魅力，聽過佢嘅音樂同現場表演會即刻成為佢嘅粉絲。其實佢嘅作品畀我好大力量、啟發同靈感。當時喺台北自己一個人闖蕩，認識到佢覺得好幸運。因緣際會之下見面，佢又好鍾意我嘅作品，我哋就咁樣結緣。」

至於YELLOW，早在見面之前已對Sophy略知一二：「之前都知道佢做嘅音樂前衞，又具實驗性，係個厲害嘅狠角色，認識之後，覺得佢整個人好似卡通人物咁鬼靈精怪、活潑大方，比我想像中還要瘋癲，如果明天隕石撞地球，佢一定會第一個將隕石食咗。」

驚喜的是，能夠聽到YELLOW字正腔圓唱出廣東話歌詞，認真係合格有餘。

在MV裏面，二人飾演時空穿梭的使者，今次亦是YELLOW首次在香港拍攝MV，穿上性感造型的Sophy最難忘是在停車場與YELLOW近距離咪咀唱歌的一幕，她說：「我哋企得好近，畫面好型格，YELLOW好快就入戲，都帶領住我好快入戲。」