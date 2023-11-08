陳慧嫻大讚古淖文表現好　蔡一傑驚會傷害人唔敢做評審

歌手陳慧嫻、蔡一傑和陳樂榣等人今晚出席欣賞由著名服裝設計師陳華國擔任服裝設計的話劇《雷雨》首演場，陳慧嫻原本擔任《中年好聲音2》星級評審，但近日卻由歌手李蕙敏替代，她解釋當初加入節目時講明要請假，剛完成美國登台，之後她又要到內地工作，表示之後便會歸隊。對於節目組很遷就她的檔期？笑稱：「唔係，我唔得係唔會就我。（傳換評審？）有傳咩？只係我有演出唔得。」

提到30強有齊陳慧嫻心水，一直被她睇好有巨星風範的澳門歌手古淖文，她繼續讚對方有自信，各方面表現很好，她稱：「有啲成日參加比賽，經驗較多係會比素人着數，不過有啲仲未被發掘出來。（戥古淖文入行多年才被賞識好慘？）有時講緣分，時間未到，有時唔係後生就得，可能等到老咗個陣先得呢！」認為節目意義就是幫助有夢想的人達成夢想。

蔡一傑表示今晚撐朋友外，亦順道取經，一直好想出演舞台劇，但覺得背誦對白最困難，因為不能NG，擔心自己會突然發台瘟忘記對白連累對手，但這是心願，笑稱實現願望就在明天。

隨後談到剛完成草蜢在高雄的巡演，觀眾反應熱烈感到好開心，唯一遺憾是知道有一批年約25歲的粉絲，原本準備應援手福，作萬人應援送驚喜，但最後因某些因素未能成事，令歌迷很不開心。不過草蜢出道時，這群年輕歌迷尚未出世，他笑稱：「粉絲應該網上追番睇我哋作品。」草蜢下月便出發到拉斯維加斯舉行兩場巡演，他表示自己會趁這段時間好好休息。問可有興趣任音樂真人騷節目的導師或評審？他笑謂：「陳慧嫻就有資格，但我個人好執着，要求又高，會很嚴格，費事傷害人，唔敢教人。」