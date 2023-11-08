官恩娜關注狎童新聞　曾為女兒報班問有否CCTV被嘲神經過敏

藝人官恩娜婚後淡出幕前，專心做賢妻良母。近日，她關注一段有關狎童的新聞，氣憤地表示：「每次見到呢啲新聞都好難受！我們有需要好好#保護兒童！」她又分享昔日為女兒報體操班時，曾詢問課室內有否安裝CCTV，結果換來職員的冷嘲熱諷，指她神經過敏，令她感到不好受：「我個女之前學體操，係一個男教練，所有小朋友都要着好似泳衣嘅體操服，班裏面全部都係三至五歲嘅細路女，上課嘅時候家長唔可以入去，亦睇唔到裏面嘅情況，只係有一個男教練喺裏面。我打電話詢問教室裡面有無閉路電視，聽我電話個女人話我太緊張，一定唔會有呢啲事發生，話我神經過敏。想問呢啲事發生之前有無人會預知呢？做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏？」

ELLA認真地表示：「想問呢啲事發生之前有冇人會預知呢？做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏？最後確認課室裏面係冇閉路電視嘅，但係嗰個女人都堅持我係太擔心同神經過敏，拋低一句：「咁驚唔好學囉！」她認為這些不幸的事情，一宗都嫌多，表示：「我係希望有閉路電視保障返雙方嘅安全同權利，唔係怕有閉路電視睇蝕我個女。呢啲不幸嘅事情，成日都發生，點解大家唔可以提高啲Awareness，避免任何一個小朋友受到傷害，因為一個都嫌多！」