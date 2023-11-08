俄羅斯模特兒嘅魅力有幾正，相信唔少人都認同佢哋索到嘭嘭聲，至於當地嘅女Coser同樣魅力爆棚，而且所拍攝嘅寫真露肉度高，就好似今日同大家見面嘅Lady Melamori咁，樣貌同身材都係一級棒！

一舉成名

如果你從未睇過俄羅斯女Coser嘅性感寫真的話，咁就真係走寶喇！要知道俄國女郎嘅顏值同身材都相當高質，而敢於喺鏡頭前表演嘅俄妹，更係質素超班，而且佢哋對自己嘅外形相當有自信。事實上，佢哋與生俱來便自信心爆棚，好似Lady Melamori就係最佳人辦。

只要睇過佢喺社交帳號上所分享嘅寫真照，相信大家都好難挑剔到佢嘅外形，皆因佢唔單止五官生得標致，一對激凸嘅巨乳，配合纖腰同渾圓巨躉，可謂上中下路都齊晒料，加上露肉度相當高嘅Cosplay造型，更係將佢嘅火辣身材展露無遺，試問咁高質嘅性感女Coser，男人點可能唔心動呢？難怪佢喺2016年推出首輯Cosplay寫真集便一舉成名，人氣更係一直有增冇減添！

手藝超班

雖然Lady憑住性感火辣形象及誘人嘅寫真，喺網上獲得相當高人氣，但佢卻同一般嘅性感女Coser唔同，就係幾乎從未參加過任何Cosplay活動，故此有唔少人懷疑佢係偽Cosplay迷，只係想透過Cosplay嚟搵錢。如果大家係咁諗嘅話，未免誤會咗Lady喇！

早喺佢推出首輯Cosplay寫真之前，其實已經活躍於Cosplay界，只係當時佢嘅身份係服裝及道具製作師。據稱因為佢喺大學時修讀時裝設計，並且出身於裁縫師家族關係，所以經常幫Coser製作服裝及道具。大學畢業後，佢為咗擴充生意便決定自己做模特兒，卻估唔到連專業嘅Coser都話正，因此佢以現時藝名進軍Cosplay界，並憑住性感造型成為俄國炙手可熱嘅性感女Coser之一。

Profile

出生地：俄羅斯

身高：166cm

三圍：35G-23-37

雖然Lady Melamori鮮有露面，但佢所影嘅寫真已經夠晒睇頭，近年開設埋OnlyFans帳號嘅佢，更係憑住大尺度嘅Cosplay寫真全力吸金，偶爾拍埋火辣影片更係睇到粉絲流晒口水！