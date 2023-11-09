星玄｜前輩激讚轉數快　周嘉洛唔搞笑擴戲路！

今日係11月9日農曆九月廿六，是日最旺生肖係豬，苦盡甘來，人緣唔錯，事業發展向好。「豬仔」周嘉洛入行以來，都係飾演一啲比較搞笑嘅角色，曾經話過唔怕畀人定形，又話會用時間去改變，而喺新劇入面大家可以見到，嘉洛刻意搣甩詼諧搞笑形象，以正經一面去演繹角色。若然嘉洛真的成功搣甩搞笑形象，相信到時佢嘅戲路，會比依家更闊，對將來事業發展嚟講都喺好。

大前輩John哥（姜大衞）曾公開大讚嘉洛，雖然個樣睇落好似好蠢，其實好鬼醒且轉數快，而嘉洛當時亦坦言很開心能與前輩姜大衞合作，獲益良多。今年嘉洛的劇集可以說是一套接着一套，做到無停手，現時更熱播《愛回家》及《羅密歐與祝英台》兩套劇，就連另一位前輩薛家燕多次請他上電台節目，卻因時間不合而改期，搞到家燕姐都笑嘉洛係首位請佢食檸檬嘅人。

至於今日幸運星係雙子座，人逢喜事精神爽，做一啲自己感興趣嘅事。「雙子女」張栢芝啱啱去完米蘭同巴黎時裝周，轉頭就飛咗去杭州工作，其中由她代言嘅羽絨服品牌大型記者會及拍攝新一輯廣告時，栢芝全日穿上多套厚羽絨，又要瘋狂擺甫士，搞到佢出晒汗兼溶妝，猶如焗足全日桑拿，雖然係咁，但專業嘅佢喺鏡頭面前，依然展現甜美笑容，認真搏命！

而近期內地社交平台就瘋傳栢芝患癌的消息，包含報道式短片及超長篇文章，作到繪影繪聲，相當離譜。據知其經理人公司正採取行動，抑止相關無聊傳聞。唔講唔知，其實栢芝最近忙緊增肥，仲不停食雪糕、朱古力等甜品，令佢非常享受，其實栢芝一直都咁瘦，依家為健康可以盡情食，唔怪得佢嘅氣色咁好，果然喺人逢喜事精神爽。