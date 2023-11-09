【是日通勝】

農曆九月廿六

癸卯年 癸亥月 辛未日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、開市、立約

忌：合醬、出行、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、19、34

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

金牛座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

雙子座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

巨蟹座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

獅子座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

處女座：有遇人不淑的情況，擇偶要留意對方品行。

天秤座：做事要腳踏實地，心存僥倖將會帶來麻煩。

天蠍座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

人馬座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

山羊座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

水瓶座：謀事要盡力而為，可把霉運影響減至最低。

雙魚座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 人緣旺

（跌）牛 行衰運

鼠：情緒不穩，易因失控而陷入是非爭端。

牛：是日沖煞，受衰運滋擾，精神難集中。

虎：天賜良緣，單身者易遇到不錯的對象。

兔：得到貴人的提點，工作表現漸入佳境。

龍：心煩氣躁，工作易出錯，信心受打擊。

蛇：正財運佳，努力工作可換來不錯回報。

馬：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

羊：做事無往而不利，收穫讓你喜出望外！

猴：面對誘惑要冷靜，已婚者勿搞三搞四。

雞：容光煥發，處事冷靜，易獲別人信任。

狗：盡量減少外出，待在家裏可避開是非。

豬：苦盡甘來，人緣不錯，事業發展向好。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

談日本文化之「運命」

日文漢字常見到一些字眼是把漢語名詞的先後次序掉換，例如「介紹」換成「紹介」、「偵探」換成「探偵」等等，而我們玄學中經常提及的「命運」，則被日本人換成「運命」。

在日本文化中，「運命」被視為一種不可抗拒的力量，影響人的命運和未來。這種觀念源自於傳統的神道信仰，認為世界上萬物皆有靈，自然力量和神明能夠決定人的命運。

「運命」常常與「宿命」混淆使用，兩者都代表人們所面對的命運，且不可抗拒，但「宿命」通常被視為一種負面力量，「運命」則比較中立，甚至可能有正面的意義。另外，日本人相信「運命」並不是一種無可避免的命運，人們可以通過自己的努力和決定力來改變它，或至少影響它的發展方向。

一般說「命運」的人，大都認為好醜命生成，一出世已經注定要成為甚麼樣的人，覺得不能改變，要聽天由命；但日本人就反消極為積極，認為盡力做好自已，好好發揮所能，問心無愧，命一定可以改變。

總言之，日本文化中的「運命」能夠影響人們的命運和未來，然而，這並不意味着人們對它無能為力，可以通過自身的努力而改變，或影響其發展方向，所以日本有偉大的「匠人精神」，令世人無不尊敬。