細數明星玩具收藏家　尊尼特普獨愛Barbie公仔？

歐美藝人有好多收藏家，而有好多位巨星收藏的物品你估都估唔到。其中有兩大荷里活影壇男神竟然愛收藏公仔！

尊尼特普（Johnny Depp）和里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）多年前曾於電影《不一樣的天空》（What's Eating Gilbert Grape）中合作過，原來私底下他們收藏的口味都一致，他們愛收藏公仔！

里奧仔除了愛收藏珍貴的陳年電影海報之外，原來他亦與一般「七十後」的「宅佬」一樣愛收藏手辦公仔，而他並非甚麼公仔都收藏，他獨愛由Kenner 80年代生產的《星球大戰》（Star Wars）系列角色公仔。據知他收藏好多極罕的《星戰》公仔，其中包括值15萬美元的火箭炮Boba Fett公仔！此外，他亦有收藏少量《He-Man》公仔。

至於另一男神尊尼特普亦是「公仔佬」，他曾自爆最愛收藏特別版的Barbie公仔，他表示自己擁有數十個Barbie公仔，仲話自己以前成日同仔女玩Barbie公仔。而美國女星狄美摩亞（Demi Moore）亦愛收藏公仔，不過她只愛古代陶瓷公仔。她共收藏了3,000個陶瓷公仔，更有傳她為那些寶貝買重225萬美元保險。

相比兩大影壇男神，美國名主持露絲奧當奴（Rosie O’Donnell）就慳得多，她獨愛漢堡包連鎖快餐店的「開心樂園餐玩具」！據知她是從幾件買給子女的「樂園餐」玩具上癮，之後她就開始愈儲愈多至今已接近3,000件，而有部分「收藏品」更因罕有而已升價多倍。

公仔之外，奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）亦愛收藏玩具，多年前他就專登來港掃玩具。此外，他亦愛收藏舊漫畫書，公認是「超人」忠粉的他就曾經以15萬美元（約117萬港元）買下30年代《超人》漫畫《Action Comics》第1期，14年後他割讓並在一網上拍賣會上以216萬美元（約1,685萬港元）高價拍賣出，令他賺大錢！除了以上幾位影星之外， 原來英國「搖滾老祖」洛史釗活（Rod Stewart）亦「大唔透」愛收藏玩具火車，而美國導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）就偏愛收藏電視劇集主題的棋盤遊戲。