開畫票房料破漫威新低　朴敘俊《Marvel隊長2》被爆出鏡時間「唔夠淥杯麵」？

漫威（Marvel）超英新作《Marvel隊長2》（The Marvels）昨日全球公映，今集除了有金像影后貝兒娜森（Brie Larson）繼續擔正之外，其中一個賣點就是邀請到韓國男神朴敘俊加盟飾演隊長外星老公，而近期有一名韓國網紅於網上大爆他在片中的出鏡時間，統計朴敘俊於片中出鏡時間原來僅得2分47秒，網民即留言串爆：「比淥杯麵嘅時間仲短。」

據知那位網紅一邊睇戲一邊按下碼錶計算朴敘俊的出場時間總時長，公布後即令粉絲大為失望，其中有外國粉絲說：「我以為佢會扮演一個更重要角色，因為佢哋指佢係漫威大家族一員！」此外，《Marvel隊長2》影評出爐，爛蕃茄（Rotten Tomatoes）影評網平均好評度僅54％，其中《紐約郵報》狠批影片屬漫威電影宇宙（MCU）的最低點：「如果你覺得《永恒族》同《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》係如今漫威電影宇宙嘅最低點，咁你準備好感受《Marvel隊長2》吧！」另外電影網站《ScreenCrush》就形容此片是「最混亂的一部漫威電影」。

除了口碑差強人意之外，票房亦預計低開！3周前，票房分析員預計影片於北美開畫將收7,500萬至8,000萬美元（約5.8億至6.2億港元），不過，近日分析員就將預計開畫票房數字調低至6,000萬至6,500萬美元（約4.6億至5億港元），將成為漫威史上其中一部最低開畫票房電影。上集於2019年上映時於北美開畫勁收1.34億美元（約10億港元）。