打卡必去！聖誕冬日慶典

萬聖節剛剛過去，意味着聖誕節即將來臨，是時候想想應該怎樣渡過今個聖誕，以下的商場聖誕活動，不但睇得、玩得，仲要好難得。

【Bling雪冬日慶典】

如果你是玉桂狗的超級粉絲，就一定不能錯過今個聖誕「置富Malls · Cinnamoroll BLING雪聖誕王國」，連續四年全球最受歡迎Sanrio人氣卡通人物、擁有天藍色眼睛與甜蜜笑容的Cinnamoroll (玉桂狗)，將會戴上閃爍皇冠、換上全新造型皇室紳士服，即日起至2024年1月1日期間，率領一眾好友亮麗登陸馬鞍山廣場「BLING雪夢幻聖誕城堡」、+WOO嘉湖「聖誕BLING雪演奏廳」、置富都會「BLING雪盛裝聖誕舞會」和置富第一城「BLING雪星空庭園」，不但有四大冬日主題打卡點，5米高冰雪聖誕城堡、華麗舞廳、管弦音樂廳和浪漫星空庭園，還有「BLING雪聖誕挑戰站」，可與可愛的玉桂狗一起挑戰「眼明手快接BLING球」及「BLING天雪地彩虹樂」，完成遊戲更可贏取美食現金券。

【布穀鳥鐘聖誕盛會】

「CucKoo！谷咕！」新都城中心2期由即日起至2024年1月1日匠心呈獻亞洲首個布穀鳥鐘聖誕盛會「The Christmas Cuckoo at MCP」，融合黑森林工藝遺產、歐洲傳統聖誕氛圍與感官體驗，打造觸動人心的藝術打卡場景及互動投影遊戲，包括3大打卡位，6米高布穀鳥鐘小屋、冬日黑森林小鎮和奇幻禮物盒。其中矚目全場的6米高布穀鳥鐘小屋，屋頂上的布穀鳥及小雪人將與駐守全場不同角落的小夥伴一起奏樂起舞報時，每30分鐘更有飄雪光影音樂表演，讓大家感受濃厚的節日歡樂氣氛，並引領訪客進入德國鐘錶聖地，感受時間流轉中的永恆美好。