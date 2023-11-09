最近讀到兩句說話：「思想不相同，沒必要互相說服。」正正代表我近年的心境。

以前，我花很多時間說服人，因為我深信他人所說的：我想瘦、想健康、想吃素、不喜歡浪費食材。但原來，只有小部分人願意去看、去試，餘下的都質疑「三低邊好食㗎？」「想瘦就唔好食！想食就唔好瘦！」

期間，我當然氣餒，不停問自己哪做得不夠好，還嘗試不同的表達和拍攝方法，結果沒有很大改變，問題並未有真的解決。

但在數年之後，我想通了：人說想，不代表真的想，因為，想和行動是兩碼子的事，並非每個人都有能力或動力去實行。

早前，拜訪「姓名學人生規劃導師」卓雲山老師，他說：「我尊重生命，同時尊重每個生命的主人。」「我們不應拿走別人經歷生命的權利。」這又正正是我現在抱持的態度。所以，現在我唯一會做的，就是做好自己所堅持的事，然後歡迎所有跟我抱持相同思想的人。對於不相信我這一套的，沒關係，希望他們找到想要的，因為我不要拿走他們去經歷健康和美食的權利。

當我的心寬了，不再說服人了，就發現空出了很多時間，讓我可以設計食物過敏兒童的食譜、將傳統食物改成三低，使之以另一面貌傳承下去的食物。

善用時間，也是尊重生命的其中方法。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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