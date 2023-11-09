畀OK都係歧視？外遊「7手勢」勿亂做

異國旅遊，語言不通，打手勢溝通本就平常不過，但若然不諳他國文化，對人亂做手勢，卻可隨時弄出禍來。像早前在美國某主題樂園中，有由工作人員扮成的動畫角色，在跟遊客合照時無故做出類似「OK手勢」，結果竟被遊客投訴，該職員最後更被解僱，為何後果那麼嚴重？以下7個手勢，在日常生活中你可能經常會用，但可能在不同地方，隨時會變成禁忌，旅行前一定要搞清楚：

（一）OK手勢

平常打OK手勢，一般意指無問題、收到或同意的意思。但在美國流行文化中，OK手勢原來存在爭議，因為猶太人民權組織「反誹謗聯盟」（ADL）認定它為仇恨符號，象徵白人至上主義，假若在美國胡亂使用，隨時可被視作歧視。另外在法國或比利時，做OK手勢也有暗指對方「一文不值」的貶意；而在希臘、西班牙、巴西等地，它代表着肛門，在土耳其它更是歧視同性戀者的手勢；在中東國家它象徵了「惡魔之眼」，也是禁忌。

（二）反V手勢

大家照相最常做的V字手勢，通常代表「和平」或「勝利」，但如果錯誤地把掌心向內、手背向外做V手勢，在英國、愛爾蘭、澳洲、新西蘭和南非等地便等帶有侮辱意思，相當於向對方舉中指。

（三）直豎拇指

像給讚（畀Like）的豎起大拇指手勢，通常是「讚賞」對方的意思，但在希臘、意大利、阿富汗及伊朗等中東國家，它卻代表相當卑劣的意思，嚴重程度如同粗口手勢。

（四）舉掌Stop

如果像指揮交通一樣，向對方舉掌作「Stop」手勢，通常都是叫停對方的意思；但原來在希臘文化中，手掌心向住對方，尤其向近臉部，是極具侮辱性的手勢，相當於叫對方「吃屎」意思，萬萬不可亂做。

（五）勾手指

有時想叫對方過來，特別是對後輩或下屬，或相熟朋友，都會不自覺地向他用食指內勾，示意他來跟前。但在菲律賓，這手勢會被視作召喚貓狗，把對方當畜生看待，手勢相當有侮辱性。

（六）搖滾手勢

握拳並只豎起食指及尾指，一般人都會解讀為代表「Rock」的搖滾手勢；但在西班牙、葡萄牙、意大利、巴西及哥倫比亞，對男人做這手勢是極度羞辱，因為它意指「你老婆勾佬」的意思。

（七）合十鞠躬

雙手合十鞠躬，在泰國非常普遍，外國旅客來到泰國，有時也會入鄉隨俗，學泰國人合掌鞠躬，卻不知這動作，原來只適用於後輩對長輩；假若是長輩對後輩合十鞠躬，這等同詛咒對方早死，非常大吉利是。