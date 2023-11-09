MIRROR活動險釀人踩人姜濤被插無動於衷　Lokman幫隊友兜

男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）和陳漢娜今日（9日）現身品牌活動，透露下周全團正式閉關準備演唱會，之前接下的工作完成後，不會再接新工作，今日是閉關前最後一個吸金活動，不過他們又搞笑即場搲撈向其他品牌呼籲可趁早找他們工作。而Lokman下周完成新劇《十七年命運週期》後亦會專心歸隊採緋，聖誕也不會去玩。對於新劇《十七年》文戲較多感壓力，因對白長好考腦力。Frankie 表示演唱會solo部分仍在調整中，不過已籌備得如火如荼。Lokman表示MIRROR演唱會中每位成員都會展現個人魅力，很有新鮮感。

正在播放的劇集《冰上火花》Lokman有捧自己場看了兩集，取笑角色好乞人憎，笑稱：「初時都擔心自己會乞人憎，不過都幾舒服，粉絲話好鍾意我衰衰格格，平時見唔到，只有我自己照鏡見到。」

提到全新選秀真人騷《亞洲超星團》將於25日首播，選出男團將硬撼MIRROR ，問可會添壓力？Lokman認為壓力不來自節目，壓力是自己比自己，求進步成長：「經理人成日同我哋講一句說話，就係做好自己，壓力放喺自己度，唔係擺人哋度。」

Frankie亦覺得壓力來自市場，自己同隊友之間只有良性競爭，也想學隊員歌影視能獨當一面，問到視邊個為競爭對手？Lokman戲言：「最想謀我隊長個位啦！」Frankie就表示：「想有Ian個腦，佢好犀利，好聰明，轉數又快。」

早前MIRROR在主題樂園與粉絲一同慶祝5周年，疑人太多險釀成人踩人意外，Lokman表示知情，呼籲鏡粉要注意安全，凡事量力而為，以免樂極生悲。對有網民批評姜濤在事件中似無動於衷？Lokman替姜濤解釋：「佢個人天生雷達唔敏感，要訓練吓佢，姜濤成日都撞親人，雷達好差。」Frankie亦指姜濤準備時未啟動「雷達」，但工作時就會好投入，表演好落力。