演員工潮結束！男神湯告魯斯同畢彼特排住隊等開工

美國演員工會（SAG-AFTRA）宣布結束長達118日工潮，而一眾演員將於美國時間今日凌晨開始復工。有多部作品急切開工來趕及映期上映。

由美國流行天后Ariana Grande 和首位華人奧斯卡金像影后楊紫瓊合演的歌舞片《女巫前傳上集》（Wicked:Part One）於演員罷工7月中開始時還剩下不足兩周拍攝工作便完成，而工潮結束後一眾演員將第一時間返回工作崗位開工，影片目前的映期仍然是2024年11月27日。

漫威（Marvel）超級英雄電影《死侍3》（Deadpool 3）亦因工潮爆發時急停，導演Shawn Levy早前回應表示希望工潮盡早結束可讓影片於原定的2024年5月3日上映。不過另一超英片《毒魔3》（Venom 3）就冇咁好彩，在工潮宣布結束前不久已宣布由原來的下年7月延至下年11月8日上映。

此外，美國兩大影壇男神畢彼特（Brad Pitt）和湯告魯斯（Tom Cruise）亦將迅速復工拍攝新作。前者主演的未定名一級方程式賽車片目前未有映期。至於「靚佬湯」的《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two），上月底已宣布將由下年押後至2025年5月23日上映，預計影片將於短期內復工「埋尾」。